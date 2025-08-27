Kátyúk, hőség, teli csomagtartó: így ellenőrizze autóját a nyár után!

Az augusztus a nyári szezon csúcspontja és a nagy hazatérések időszaka. Több ezer kilométernyi autópálya, forró aszfalt, szerpentines hegyi utak és tengerparti murvás bekötők után az autók és utasaik élményekkel feltöltődve érkeznek haza. De mi a helyzet az utazás csendes hőseivel, az abroncsokkal? A Hankook arra hívja fel a figyelmet, hogy egy gyors, 5 perces átvizsgálás sokat elárulhat autónk állapotáról.

Nyár végén érdemes ellenőrizni a futófelület kopottságát is

Fotó: Pirelli

Nyári ellenőrzések

A teljes terhelés (család és csomagok), a tartósan magas sebesség az autópályán és az akár 50-60 Celsius-fokosra hevült aszfalt mind extrém igénybevételt jelentenek. Még ha útközben minden rendben is volt a gépjárművel, a hazaérkezés után érdemes egy pillantást vetni a gumikra, hogy a hétköznapi közlekedés is gondtalan maradhasson. „Gondoljunk az abroncsokra úgy, mint egy jó túracipőre egy hosszú hegyi túra után. Lehet, hogy semmi baja, de egy alapos tisztítás és átvizsgálás után derül csak ki, hogy bírni fogja-e a következő kihívást.” - mondja Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.

A legfontosabb, hogy ellenőrizzük az abroncsokban a nyomást,

hiszen a felpakolt, nagyobb tömegű autóhoz ideális értéket vissza kell állítani. A gyári értékeket az autó B-oszlopán elhelyezett kis tábláról vagy a tanksapka belső felén lévő matricáról tudjuk leolvasni. A megfelelő nyomás beállítása az üzemanyag-fogyasztás és a kopás szempontjából is kulcsfontosságú, a magas terheléshez állított értékkel pedig az autó nem tolerálja olyan jól a kátyúkat, úthibákat. A vizuális ellenőrzést se hagyjuk ki, a kavicsokat érdemes kiszedni a mintázatból, emellett a vágások, dudorok komolyabb problémára hívják fel a figyelmünket. Apróságnak tűnik, de nem elhanyagolható: nyár végén érdemes átnézni a csomagtartót és kivenni a felesleges, ősszel vagy télen nem használt holmikat.