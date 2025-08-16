Nem a Škoda készíti a legbrutálisabb Octaviát

Nem, nem sérti a Škoda márka védjegyét a Ringbrothers nevű amerikai autóépítő műhely legújabb alkotása, a csehek ugyanis nincsenek jelen az észak-amerikai földrészen, így ott nem is védték le a legnépszerűbb autójuknak a nevét. Jogilag tehát nem lehet belekötni a Jim és Mike Ring által épített Octavia kupéba, és egyébként is makulátlan alkotással van dolgunk.

Brit elegancia és amerikai izom találkozik a Ringbrothers Octavia esetén

Fotó: Ringbrothers

Hihetetlen, de tényleg feláldoztak egy 1971-es Aston Martin DBS kupét a Ringbrothers Octavia megépítéséhez, igaz, néhány külső karosszériaelemen kívül – amelyeket azért módosítottak – nem hagytak meg eredeti alkatrészt, miközben több mint 12 000 munkaóra alatt megépítették a modern műszaki megoldásokkal rendelkező szuperautót. Például igyekeztek megőrizni az eredetileg William Townsend által megrajzolt karosszéria vonalait, de Gary Ragle formatervező segítségével igazították azt a megváltozott körülményekhez.

Új vázat, motor és felfüggesztést készítettek az 1971-es DBS alá, a tervezés 3900, az építés 8200 munkaórát vett igénybe

Fotó: Ringbrothers

Például 7,5 centivel előrébb vitték az első tengelyt, ahol 20 centivel szélesítették ki a futóművet, hátul széltében már 25 centi a bővülés – az egész utasteret, és így az első-hátsó szélvédőt is kiszélesítették, hogy megőrizzék az eredeti vonásokat. Klasszikus motorháztető helyett az autó egész orra előre billen, hogy hozzáférést biztosítson a motorhoz.

Visszavettek az Octavia teljesítményéből, hogy könnyebb legyen vezetni

Utóbbi a Ford Performance által készített, Harron-kompresszorral ellátott 5,0 literes V8-as utcai hangolásban 805 lóerős teljesítménnyel – a blokk teljesítménye 1000 lóerő fölé is vihető, csak akkor sokkal nehezebb vezetni közúton. A váltó hatfokozatú, kézi kapcsolású és a hátsó tengelyre építették be. Annak érdekében, hogy a hatalmas teljesítmény ne okozzon gondot, a gyári helyett a Roadster Shop műhely által épített alvázat használnak, amihez egy olyan bukókeret csatlakozik, ami a gyári karosszéria alatt szinte láthatatlanul vigyáz a bent ülőkre.

Fotó: David Heller / Ringbrothers

A központi kerékanyás felniket az eredeti stílusában rajzolta meg Gary Ragle, a megvalósítást a HRE felnigyár vállalta, elöl 285/35 ZR19, hátul 345/30 ZR20 méretű Michelin Pilot Sport Cup 2-es abroncsokat használnak. A megfelelő lassulásról a Brembo által készített fékrendszer gondoskodik 380 mm átmérőjű tárcsákkal, elöl 6, hátul 4 dugattyús nyergekkel. A felfüggesztésben Fox RS SV rugóstagokat használnak, előre egyedi kerékagyakat is készített a Ringbrothers műhely. Amíg hátul jórészt megőrizték a gyári karosszériát, a radikálisan átalakított orr karbonból készült, az egészet a BASF által készített Double-O Ezüstre fényezték, és néhány kiegészítőt Nuclear Olajzöldre fújtak. A karosszériadíszeket alumíniumtömbből esztergálták, illetve annak 3D-nyomtatással acélból készített elemek is.