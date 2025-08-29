Ilyet még nem látott! Életet is menthet ez az új eszköz

Hihetetlen, milyen fejlődésen mentek keresztül a fejvédők az utóbbi két évtizedben, a mai modern, kompozit sisakok nemcsak könnyűek, hanem hatékonyan képesek elnyelni az ütközési energiát. Azonban más területeken is folyamatos az innovációs előrelépés, sok gyártó keresi a módját annak, hogy miként lehetne növelni a motorosok biztonságát - sajnos még mindig sok a baleset. Például vannak már okos bukósisakok, amelyeknek a hátulján lévő LED-ek fékezéskor villognak. A francia Shark rendszere a Skwal i3-as fejvédőben debütált, ennek lényege, hogy amennyiben a motoros normál fékerővel lassít, akkor másodpercenként háromszor villannak fel a diódák, viszont ha bizonyos szintnél intenzívebb a fékezés, akkor ugyanez egy szekundum alatt ötször történik meg. A Shark fejvédőjében az igazi érdekesség az, hogy nincs szükség okostelefonos kapcsolatra vagy bármilyen összeköttetésre a motorkerékpárral, ugyanis a sisakban háromtengelyes gyorsulásmérőt helyeztek el (az áramellátásról egy kisméretű akkumulátor gondoskodik).

LED-ek figyelmeztetik a közlekedést többi résztvevőjét a fékező motorosra

Fotó: Shark

Még okosabb?

Az egyesült államokbeli Intelligent Cranium Helmets még tovább ment: tíz éves fejlesztési idő után idén megkezdte a Smart IC-R bukósisak sorozatgyártását. A fejvédő érdekessége, hogy három kamerával és egy ultrahangos érzékelőkkel látták el, így a vezető látóteréből nem észlelhető veszélyekre fel tudja hívni a figyelmet. A plexire vetített jelzések mellett az is említésre méltó, hogy az újdonság baleset esetén automatikusan vészhívást adhat le, pontos koordinátákkal.