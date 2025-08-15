2026-ban már Európában is megvásárolható lesz ez az önvezető autó – ígéri a Tensor startup

Tíz éven át fejlesztette önvezető autóját és az ahhoz kapcsolódó műszaki megoldásokat a Tensor startup, ami anno AutoX néven kezdte meg a működését. Amit csak lehetett, házon belül fejlesztettek ki, például a több mint 100 érzékelő tisztán tartására új nagynyomású mosófejet is kifejlesztettek, ami a piacon elérhető megoldásoknál hatékonyabban tisztít. A hasonló cégektől eltérően ők nem abban gondolkodnak, hogy személyszállító flottákat üzemeltetnek a járműveikkel, hanem azt kifejezetten magánvásárlóknak akarják értékesíteni.

Több mint 100 érzékelőt helyeztek el a karosszérián, a Tensor önvezető autó elektronikája mintegy 250 kg tömegű

Fotó: Tensor

Kifejezetten nagy méretű lett a Tensor autója, a karosszéria hossza 552 centi, szélessége 203 centi, magassága 199 centi és ehhez 315 cm-es tengelytávolság tartozik. Nem a legszebb a megjelenés, de hát valahogy helyt kellett találni annak a több mint 100 különféle érzékelőnek, amely a 4-es szintű önvezetéshez szükséges.

A Tensor önvezető autó érzékelői:

37 kamera

5 lidar lézeres letapogató

11 radar

22 mikrofon

10 ultrahangos érzékelő

3 gyorsulásérzékelő

1 GPS-szenzor

16 ütközésérzékelő

8 vízszint-jelző

4 keréknyomás-érzékelő

1 füstérzékelő



Az SAE meghatározása szerint a 4-es szintű önvezetés azt jelenti, hogy a jármű nem igényel emberi beavatkozást a haladáshoz, de előfordulhat, hogy olyan körülményekkel találkozik, amikor megáll. A Tensor ígérete szerint se az eső, se a köd nem akadályozza önvezető autójának működését, a hóesésre nem tértek ki a sajtóközleményben. A légellenállási tényező Cw 0,253, ennek elérésében segítenek a dísztárcsás felnik és a digitális külső tükrök. A kocsi orrán lévő fekete mezőben digitális kijelzőt is elhelyeztek, ott majd különféle animált képeket jelenít meg az autó – például a gyalogosok láthatják, hogy érzékelte őket a technika és átkelhetnek az úton.

Fotó: Tensor

Egymással szemben feltáruló ajtókon át lehet bejutni az ötszemélyes utastérbe, a B oszlopon elhelyezett tenyérfelismerő jóvoltából se kulcsra se egyéb digitális jeladóra sincs szükség a Tensor használatához. Azt is kiemeli a cég, hogy a többi önvezető autóhoz képest ők nem továbbítják az utasok adatait és képeit egy távoli központba – aki nem bízik ebben az ígéretben, az fizikailag kupakokkal takarhatja le a kamerákat és egy gombbal kikapcsolhatóak a mikrofonok. Az utastér csendességéről dupla üvegezés gondoskodik. A műszerfalból csak szükség esetén bukkan elő a kormány és a pedálok, alapvetően két nagy monitor található ott, amelyek segítségével az utas szórakozhat vagy épp dolgozhat menet közben. A beszédvezérlés mesterséges intelligencia segítségével dolgozik, elég lesz annyit mondani az autónak, hogy „vedd fel anyukámat az otthonából és hozd ide” vagy „vigyél ki a repülőtérre majd gyere haza”, nem kell külön specifikálni a feladatokat.