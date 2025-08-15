2026-ban már Európában is megvásárolható lesz ez az önvezető autó – ígéri a Tensor startup

Tíz éven át fejlesztette önvezető autóját és az ahhoz kapcsolódó műszaki megoldásokat a Tensor startup, ami anno AutoX néven kezdte meg a működését. Amit csak lehetett, házon belül fejlesztettek ki, például a több mint 100 érzékelő tisztán tartására új nagynyomású mosófejet is kifejlesztettek, ami a piacon elérhető megoldásoknál hatékonyabban tisztít. A hasonló cégektől eltérően ők nem abban gondolkodnak, hogy személyszállító flottákat üzemeltetnek a járműveikkel, hanem azt kifejezetten magánvásárlóknak akarják értékesíteni.
Kifejezetten nagy méretű lett a Tensor autója, a karosszéria hossza 552 centi, szélessége 203 centi, magassága 199 centi és ehhez 315 cm-es tengelytávolság tartozik. Nem a legszebb a megjelenés, de hát valahogy helyt kellett találni annak a több mint 100 különféle érzékelőnek, amely a 4-es szintű önvezetéshez szükséges.
Az SAE meghatározása szerint a 4-es szintű önvezetés azt jelenti, hogy a jármű nem igényel emberi beavatkozást a haladáshoz, de előfordulhat, hogy olyan körülményekkel találkozik, amikor megáll. A Tensor ígérete szerint se az eső, se a köd nem akadályozza önvezető autójának működését, a hóesésre nem tértek ki a sajtóközleményben. A légellenállási tényező Cw 0,253, ennek elérésében segítenek a dísztárcsás felnik és a digitális külső tükrök. A kocsi orrán lévő fekete mezőben digitális kijelzőt is elhelyeztek, ott majd különféle animált képeket jelenít meg az autó – például a gyalogosok láthatják, hogy érzékelte őket a technika és átkelhetnek az úton.
Egymással szemben feltáruló ajtókon át lehet bejutni az ötszemélyes utastérbe, a B oszlopon elhelyezett tenyérfelismerő jóvoltából se kulcsra se egyéb digitális jeladóra sincs szükség a Tensor használatához. Azt is kiemeli a cég, hogy a többi önvezető autóhoz képest ők nem továbbítják az utasok adatait és képeit egy távoli központba – aki nem bízik ebben az ígéretben, az fizikailag kupakokkal takarhatja le a kamerákat és egy gombbal kikapcsolhatóak a mikrofonok. Az utastér csendességéről dupla üvegezés gondoskodik. A műszerfalból csak szükség esetén bukkan elő a kormány és a pedálok, alapvetően két nagy monitor található ott, amelyek segítségével az utas szórakozhat vagy épp dolgozhat menet közben. A beszédvezérlés mesterséges intelligencia segítségével dolgozik, elég lesz annyit mondani az autónak, hogy „vedd fel anyukámat az otthonából és hozd ide” vagy „vigyél ki a repülőtérre majd gyere haza”, nem kell külön specifikálni a feladatokat.
A kaliforniai központú cég a VinFast-ot bízta meg a sorozatgyártással, a tervek szerint 2026 második felében lesz megvásárolható az autó Észak-Amerikában, Európában és az Egyesült Arab Emirátusokban. A villanyautó-technikáról annyit árultak el, a 112 kWh kapacitású akkumulátornál a 854 voltos nagyfeszültségű rendszer jóvoltából 10 perc alatt lehet elvégezni a 20-80%-os töltést. A légrugózás mellett összkerék-kormányzás is van a fedélzeten. A Tensor a Marsh nevű biztosítóval kötött együttműködési megállapodást, hogy alacsonyan tartsa a biztosítási költségeket – meg vannak győződve arról, hogy autójuk nem okoz saját hibás balesetet.