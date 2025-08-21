Fizikai formájában szeptember közepén a Müncheni Autószalonon debütál az Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, nem sokkal később pedig a Gran Turismo 7 szimulátorban ki is lehet majd próbálni a 800+80 lóerős rendszerteljesítményű kisautót. A németek ragaszkodnak a kisautó kategóriához, és már most megkezdik a felvezetést a 2019-ben bemutatott modell jövőre várható generációváltására.

Kompromisszumoktól mentes - és inkább virtuális, de azért a valóságban is létező - versenyautóként indul a következő Opel Corsa története

Fotó: Opel

Ha nem is lesznek radikális változások, de határozottabb vonalvezetést ígér a versenyautó-tanulmány. Keskenyebb Opel Vizor-panel kerül az orra, a márkajelzést megvilágítják. Hátul a lámpák egybeérnek a szélvédővel, az OPEL felirat olvasható középen. Ennél többet nem nagyon tudunk biztosra mondani, mert a virtuális száguldás miatt versenyautókat megszégyenítő légterelőket látunk mindenfelé, utastér helyett bukókerettel töltötték meg a hátsó részt. Az óriási méretű kerekek formája csökkenti a káros turbulenciát, aktív aerodinamikai elemekkel szabályozzák a leszorító-erőt. Több helyen is megjelennek az Opel Manta 400-asra utaló háromszög alakú elemek.

Fotó: Opel

Nehezen látszik az extrém körítés miatt, de nagyobbnak ígérkezik a következő Opel Corsa

Állítólag ugyanarra az STLA Small műszaki alapra építették fel a látványos tanulmányt, amit a szériamodell is használ, de a megváltozott igények miatt azért módosítottak az arányokon. Annak érdekében, hogy legyen elég helye az akkumulátornak, a tengelytávolságot 2,65 méterre (+11 cm) növelték, az óriási szárnyak és a kiszélesített kerékjáratok miatt a tanulmányautó hossza 4,19 méter (+13 cm), szélessége 1,87 m (+10,5 cm), és mindössze 1,4 méter (-3,5 cm) magas. Nem csak karbont, hanem Bcomp nevű lenszálakkal erősített műanyagot is használták a karosszériánál, a fekete részek készültek ebből a kompozitból. Letisztult a belső tér, képernyők helyett a szélvédőre vetítik ki a legfontosabb információkat, nem kerek a volán. Könnyű verseny kagylóülést használnak hatpontos biztonsági övvel.

Fotó: Opel

„Az Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo új szintre emeli a GSE-t, az Opel sportos almárkáját. Nem csak kisautó-platformunk képességeit mutatja meg, a jövőt is előre vetíti. Az Opel történetében most először, ezt a tanulmány autót bárki vezetheti, már idén ősztől a Gran Turismo 7 videojátékban, így mindenki megtapasztalhatja az OMG! GSE élményt. A tradicionális és sikeres Corsa és a nagyteljesítményű GSE párosítása önmagáért beszél” – mondta Florian Huettl az Opel vezérigazgatója.