Fülledt melegben gyűlt össze az opelesek kemény magja Budapesten, hogy augusztus utolsó csütörtökjén elbúcsúztassa a nyarat. Szép számmal jelentek meg veteránok, autókra és opelesekre is értve ezt a fogalmat. Vagy ahogy ez megfogalmazódott, nem kell sok ahhoz, hogy köbcentik és lóerők helyett vérnyomást és cukorszintet hasonlítsunk össze. Azért voltak újdonságok is, no a jelenlévőknek újdonság, hiszen a hatvanas évekből származó fehér Opel Kapitännek sokan csak most találkoztunk először.

Összerakása óta 1500 km-t ment, még bejáratós ez az Opel Kapitän

Fotó: Lővei Gergely

Az Opel sosem kop el

Jó volt látni, hogy a nemrég az utcakép részét képező cseppkadettek már kezdenek beleérni a veteránkorba, bár kijut nekik még a tuningból is. Érdekes módon nem a sorban következő, Szentgotthárdon is gyártott F Astra, hanem annak utóda, a G Astra volt legnagyobb számban jelen a kempingszékes-sörpados nyárbúcsúztatón. Azért Mantából is jutott bőven...

