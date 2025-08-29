Váratlant húzással álltak elő a franciák, erre senki nem számított

Franciaországban 2019-ben fogadták el az alacsony emissziójú közlekedési zónákról (Zones à faibles émissions mobilité – ZFE) szóló szabályozást, amelynek értelmében a polgármesterek saját hatáskörben dönthettek annak elrendeléséről. Nem csak a helyieknek, de a turistáknak is be kellett szereznie a behajtást szabályozó Crit’Air matricát, amelyet a jármű károsanyag-kibocsátása alapján adtak ki, lényegében kitiltva az öreg autókat a városokból. Most azonban 98 támogatás és 51 tiltakozás mellett elfogadták az új ZFE szabályozást, amelynek értelmében már csak ott lehet elrendelni az emisszió alapú korlátozást, ahol tényleg rossz a levegő minősége (az elmúlt 5 évben 3 esetben volt az egészségügyi határértéket meghaladó légszennyezés), megelőző intézkedésként nem lehet azt alkalmazni. Utóbbit ugyanis társadalmi igazságtalanságnak tartották, mondván csak a gazdagok engedhették meg maguknak a személyes mobilitást ilyen helyeken.

Párizsban és Lyonban továbbra se mehetnek az öreg autók

Nem szűnik meg az alacsony emissziójú közlekedési zónák intézménye, csak átalakul. Csak ott lehet majd szabályozni a behajtást a rendszerrel, ahol tényleg gondot okoz a levegőszennyezés, tehát nem a település egész közigazgatási területén, hanem csak az érintett kerületben, illetve annak segítségével fogják időjárásilag indokolt helyzetben (szmog) irányítani a járművek közlekedését. A két legnagyobb francia városban, Párizsban és Lyonban lényegében változatlanul megy tovább a ZFE, mert ezeknek a metropoliszoknak a levegője az alacsony emissziójú közlekedési zónák bevezetése óta nem javult egészséges szintre.