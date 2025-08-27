Így frissült fel a Peugeot egyik legfontosabb autója

Kihúzták a szemfogait a Peugeot 308-asnak, ezzel párhuzamosan sokkal látványosabb LED-es világítást kapott. A menetfény megtartotta a három karom motívumot, emellett még a középen elhelyezett márkajelzés (e mögött egy radarérzékelő rejtőzik) is megvilágított, GT felszereltségnél a hűtőrács felső, már nem a karosszéria színére fényezett részén lévő függőleges pálcák is fényt bocsájtanak ki. Hátul is megjelenik a lámpákban a három karom motívum. Újak a 17 és 18 colos esztergált felületű felnik, az ötajtós modellnél új a Lagoa kék szín, a kombinál választható az Ingaro kék.

Kettéosztott fényszóró világít a friss Peugeot 308 orrán, látványosabbak a felnik

Fotó: Peugeot

Alapáron adják a digitális műszeregységet, amelynek új grafikát készítettek, csúcsszinten 3D-s megjelenítés van. A 10 colos központi érintőképernyő kezelését hivatottak megkönnyíteni a virtuális (programozható) és a fizikai gyorselérést biztosító kapcsolók. 10 évig ingyen kapja a tulajdonos a Peugeot Connect One távoli hozzáférést, az akkumulátor távoli előkondicionálást lehetővé tevő, ChatGPT-s beszédvezérléssel (magyar nyelven nem elérhető) dolgozó Peugeot Connect Plus szolgáltatás megismeréséhez 6 hónapos próbaidőt biztosítanak a vásárlástól kezdve. Allure és GT felszereltségen opciós az AGR tanúsítvánnyal rendelkező derékkímélő ülés, a GT Exclusive csúcs-szinte masszázsfunkciós első üléseket adnak, minden felszereltségen újak a kárpitok.

Új kárpit és digitális grafika javít a hangulaton

Fotó: Peugeot

Áramvonalasabb lett a Peugeot 308, nőtt a hatótávolság

Alapvetően nem változik a motorkínálat, de a 130 lóerős BlueHDi dízel csak 2026 tavaszától lesz elérhető, addig a hibrid (145 LE), plug-in hibrid (195 LE rendszerteljesítmény, a 17,2 kWh kapacitású akkumulátorral akár 85 km-es elektromos hatótáv) és akkumulátoros-elektromos hajtás választható. Utóbbinál 154 LE/270 Nm teljesítményű a hajtómotor, a bruttó 58,4, nettó 55,4 kWh kapacitású akkumulátorral akár 450 km-es lehet a hatótávolság, ami 34 km-es növekedés a korábbihoz képest. A fedélzeti töltő 11 kW-os és kétirányú, tehát megfelelő adapterrel áramforrásként is használható az autó, ami legfeljebb 100 kW-os villámtöltés fogadására képes.