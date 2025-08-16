Szenzációs leletre bukkantunk! Íme egy 100 éves, magyarországi Peugeot!

A Peugeot nagy erőbedobással frissíti az utóbbi években kínálatát, de a francia márka olyan történelemmel és legendás modellekel büszkélkedhet, amit kevés gyártó mondhat el magáról. Cikkünk alanyát 1925. szeptember 5-én helyezték forgalomba, és sokáig a franciaországi Montbéliard utcáit koptatta, hogy aztán 100 évvel később egy magyar veteránrajongó kezei között keljen új életre. A veterán Peugeot 172-es meglehetősen ritka darab, 1925-től 1929-ig mindössze 7300 példány készült belőle, így eleve szenzáció számba ment, amikor 2006-ban hazánkba érkezett. A muzeális minősítés és OT rendszám megszerzése két évig tartó procedúra volt – részben azért, mert az első fékek hiánya komoly akadályt jelentett.

Mai szemmel felfoghatatlan: csak a hátsó kerekek fékezettek

Fotó: Peugeot

Kovács úr, az autó tulaja elmondta, hogy a karosszéria már felújított állapotban került hozzá, de a mechanika – motor, váltó, futómű, kardántengely, önindító és mágnesgyújtás – már a saját és gyerekkori barátja munkáját dicséri. A teljes motorfelújítás után az autó ma már megbízhatóan működik – feltéve, ha a bátor sofőr ért az autó nyelvén, mert a százéves Peugeot nem alkalmazkodik senkihez.

A korabeli járművekhez képest kifejezetten kompakt felépítésű a Peugeot 172-es

Oda kell figyelni a lábmunkára a kis Peugeot-nál

No de az az autó autó nemcsak műtárgy, hanem időgép is: megmutatja, milyen volt, amikor még nem voltak vezetéstámogató rendszerek illetve hogy 11,5 lóerő is elég volt a közlekedéshez. A mindössze 720 cm3-es motor a tulaj szerint 50-60 km/órás sebességig gyorsítja az autót, amelynek utastere végtelenül puritán. Cserébe érdekes részletekből nincs hiány, például

van egy kézi felhúzású óra – pont, mint a hagyományos karórák -, amelyek felhúzás után néhány napig mutatják az időt.

A másik műszer a sebességet és a megtett kilométereket jelzi, valamint azt is mutatja, hogy mikor kellene fokozatot váltani. A barna oldaltáska nem szerszámkészlet, hanem utazótáska: a szerszámokat fából készült rekesz rejti az ülés alatt. Apró részletek, de mindegyik mesél a korszakról. A háromfokozatú váltó sem az, amit a mai autókhoz szokott embernek ajánlanánk. A visszaváltás külön művészet, főleg ha közben a pedálok sorrendjét is meg kell szokni: a gázpedál van középen, a fék pedig jobbra. A százéves Peugeot alaposan megdolgoztatja a sofőrt…