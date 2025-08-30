Így születik újjá a legendás pick-up; mutatjuk, mire készül a Toyota!

A Hilux nyolcadik generációja 2017 óta van forgalomban, de 2020-ban és 2024-ben is kapott kisebb ráncfelvarrásokat. Hiába vezeti még mindig az eladási listákat sok régióban és népszerű hazánkban is a japán pick-up, már bizony benne van a korban. Ezért hamarosan várható az utód érkezése: értesüléseink szerint már idén év végén bemutatkozik a kilencedik generáció, amelynek fotóit a cars secrets Instagram-fiók tette közzé, azt állítva, hogy egy szabadalmi hivataltól származnak. A képek Theottle-t, virtuális autótervezőt is megihlették, aki rendszeresen készít rendereket a világ legnagyobb autógyártójának jövőbeni modelljeiről.

Közeledik a modellfrissítés, akár ilyen harcias is lehet a Toyota pick-upja

Fotó: Smarter Media

Új hajtásláncot kap a népszerű pick-up

Az már biztos, hogy kívülről sokat változik a pick-up, de a lemezek alatt állítólag továbbra is a Toyota alvázas, kiforrott IMV platformja található, míg a beltérben a vadonatúj Land Cruiser 250-es egyes elemei köszönnek majd vissza. A szenzációt a motorpaletta tartogatja, ugyanis a hírek szerint a jól bevált és ismert, 2,8 literes dízel mellett plug-in hibridként is piacra kerülhet a típus. A lépés teljesen logikus, hiszen egyetlen gyártónak sincs annyi tapasztalata a hibridekkel, mint a Toyotának, másrészt ezzel a húzással reagálnak a piaci trendekre is. Nemrég debütált a Ford Ranger PHEV, illetve hamarosan érkezik a kínai BYD pick-upja is, a Shark, melyet a japán modellhez hasonlóan globális típusként kezdi karrierjét.