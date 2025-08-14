Nagyot bukott a Volkswagen, a Porsche központja bánhatja

Amikor az ukrán háború miatt elrendelt EU-s szankciók miatt a Volkswagen kivonult Oroszországból, a német céggel szerződéses kapcsolatban lévő, mifelénk anno a Volga márkáról ismert GAZ autógyár, egészen pontosan a NAZ Avtozavod nevű 100%-os tulajdonban lévő leányvállalata (amely a Škoda Octavia, Karoq és Kodiaq valamint VW Taos nevű modelleket gyártotta) pert indított, amelyet aztán meg is nyert. A Nyizsnij Novgorodi Bíróság 2024 júliusában meghozott ítélete a Volkswagen AG-t 16,9 milliárd rubel és 40 ezer euró (kb. 71,6 milliárd Ft) kártérítés fizetésére kötelezi. Azonban a német cégnek semmi vagyona nincs az országban, a GAZ autógyárnak esélye sincs behajtani a követelést, ezért azt tovább értékesítette a Kameya adósságkezelőnek mindössze 120 millió rubelért (508 millió Ft), akinek egyedüli esélye a pénz visszaszerzésére a Porsche Centrum Moszkva megszerzése.

Nem aktív a Porsche Oroszországban, de vagyontárgya még van - amire a VW-elleni követelést megvásárló adósságkezelő pályázik

Fotó: Vadim Skorobogatko / Porsche

Ingatlantulajdonosként került a Kameya célkeresztjébe a Porsche

A Kameya jelenleg egy olyan pert készít elő, amelyben a Volkswagen AG csődjének kinyilvánítását eredményezi – persze Németországban nem sok következménye lesz a moszkvai bíróság döntésének, de az orosz piacon már más a helyzet. A Volkswagen AG ugyan nincs jelen az országban, de annak leányvállalata, a Porsche igen – ingatlantulajdonosként. Közvetlen a Porsche gyár tulajdonában van a moszkvai Leningrádi sugárúton található Porsche Centre Moscow, amely egy nagyon értékes ingatlan, bőven fedezné azt a 120 millió rubelt, amelyet a Kameya az adósságcsomagért fizetett. Persze mindez jelenleg csak spekuláció, még el se indult a peres eljárás, amelynek lefutása akár több évbe is beletelik. Addig még az is lehet, hogy véget ér a háború, és a VW is megpróbál visszatérni az orosz piacra...

