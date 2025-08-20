Európára szabták a legújabb Ram pickupot, mégsem kapjuk meg

A Stellantis a kínai Changan márkától vette át annak közepes méretű pickupját öt évvel ezelőtt, elsőként a Peugeot dobta piacra a Landtreket, majd a Fiat következett 2023-ban a Titano-val. Ez a sor folytatódik most a legújabb Ram pickuppal, amely jövőre dobja piacra azt a modelljét, amelyet a Ram Dakota Nightfall tanulmány előlegez meg.

Hiába az európai méret és -technika, ez a Ram pickup marad Dél-Amerikában

Fotó: Ram

Kínában frissült az alap, így a Ram pickup is frissebb testvéreinél

Az eddigiekkel ellentétben nem a Changan Kaicene F70-es, hanem az ugyanazt az alvázat és technikát használó, 2023-ban piacra dobott Changan Hunter Plus volt a kiindulási alap a Ram Dakota megépítéséhez. Az eltérések minimálisak, például körben egyenes peremű a motorháztető, kicsit eltér a hátsó lámpák formája. A Nightfall tanulmány kedvéért egyedi a fényezés, a 18 colos beadlock felnikre 32 col átmérőjű terepmintás abroncsokat szereltek, az emelés miatt még fellépőket is kapott a pickup.

A nagy felnik és a spéci fényezés teszi különlegessé a Nightfall tanulmányt

Fotó: Ram

A Stellantis várhatóan ragaszkodik a saját 2,2 literes Fiat-eredetű turbódízeléhez, emellett még a 2,4-es benzinest veszik át, nem valószínű, hogy az akkumulátoros-elektromos vagy a hatótávnövelős elektromos pickup is megjelenik a kínálatban. Utóbbiak érdekesek lehetnének ugyan az európai piacon, de egyelőre nem szerepel a tervekben az itteni forgalmazás. Csak a 2026-ra időzített forgalmazás előtt nem sokkal árulják el a testvéreihez hasonlóan az argentin Cordóba városban gyártandó Ram Dakota motorkínálatát.

