Eltűnt rodeó-kos, elkapkodott feljelentés, a seriff meg bosszúra szomjazik

Július közepén debütált a Bucking HEMI elnevezésű rodeó-kos. A Ram, azaz kos elnevezésű haszonjármű márka a V8-as motor visszatérését ünnepelte az 1500-as modelljébe a rodeó-bikából készített szerkezettel, amely a márka NASCAR-versenysorozatba való visszatérésénél debütált, majd ott volt a Roadkill Nights elnevezésű detroiti rendezvényen is. Az elég bátor rajongók kipróbálhatták rodeó-tudásukat, aki 15 másodpercet kibírt, azt "I rode the HEMI to redline, and it was Bucking Awesome" feliratú pólóval jutalmazták. Azonban amikor véget ért a Roadkill Nights, nem találták az egyedi szerkezetet, ezért rendőrségi feljelentést tettek lopás miatt.

Amint nem találta a rodeó-kost a Ram márka, rendőrségi feljelentést tett lopás miatt, pedig csak telefonálnia kellett volna néhányat, hogy megkerüljön a szerkezet

Fotó: Ram

Túl hamar tett rendőrségi feljelentést a Ram, ami miatt most bajban van

A Ram Trucks közösségi média-csatornáin kérte meg az embereket, hogy ha látják a Bucking HEMI rodeó-kost, lépjenek velük kapcsolatba, ezzel párhuzamosan rendőrségi feljelentést is tettek lopás miatt. Mivel nagy hírértékű ügyről volt szó, a helyi rendőrség megkezdte a nyomozást, majd nem sokkal később le is fújták azt, miután kiderült: nem lopásról, csak tévedésről volt szó. Az egyik, a rendezvény bontásával megbízott vállalkozó szállította el több más tárggyal (színpadok, hangosítás, stb.) együtt a rodeó-kost közel ezer km távolságra Észak-Karolinába, és miután célba ért, akkor értesült arról, hogy keresik a Bucking HEMI szerkezetet. Ezt követően kapcsolatba lépett a gyárral (kapcsolattartójával), és idő közben (67 óra elteltével) újra a Ram keze között van a 34 000 dollár értékű PR-eszköz.

Fotó: Ram

Oakland Megye Seriffhivatala azt fontolgatja, indítson-e eljárást a Ram ellen hamis feljelentés miatt, hiszen az általuk ellopottnak vélt szerkezet egy pillanatig se volt bűncselekmény tárgya, csak rossz kommunikáció miatt vesztették nyomát. A törvények szerint az 1000 dollárt meghaladó tárgyi értékű ügyben történt hamis feljelentés bűncselekménynek számít, a rendőrség gyanúja szerint pedig a hírértéke miatt csapott ilyen nagy felhajtást a Ram az ügyben.

Fotó: Ram



