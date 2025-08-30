Retró köntösben támad a Fiat – magyar tervező dobta fel a Ducatót

A magyar Obendorfer Dávid azon formatervezők közé tartozik, akik ki tudtak törni a virtuális térből, az olasz Carrozeria Caselani karosszériaépítő slágertermékének számítanak a Citroën retró-megjelenésű áruszállítói. Ezekhez csatlakozik most a Fiat vonal, a legújabb termékük az 1951-65/65-68 között kínált 615/616 áruszállító jellegzetes megjelenését húzza rá a modern Ducato áruszállítóra.

Hetven évvel ezelőtti teherautót idéz a retró Caselani 616N

Fotó: Obendorfer Dávid

Obendorfer Dávid mindig is szeretett volna feléleszteni egy, a gazdasági fellendülés idejéből származó teherautót, de a bőség zavara miatt ez egészen mostanáig csak terv maradt. Aztán amikor Fabrizio Caselani felvetette, hogy kellene egy testvér a Citroën Type H modellnek ugyanazon a Stellantis Pro-One X250-es műszaki alapon, akkor egyértelmű lett, hogy a Fiat háza táján kell inspiráció után kutatni. Azért a 615/616 lett a befutó, mert a mai ismert olasz márkák ennek segítségével lettek naggyá, mégis, mára teljesen kikoptak nem csak a közúti forgalomból, de a veteránautók rajongói részéről se kapnak kellő figyelmet.

Számos karosszériaváltozatra felszerelhetőek a retró-külsőt biztosító műanyagpanelek

Fotó: Obendorfer Dávid

A Citroën után a Fiat teherautójának is retró megjelenést készített Obendorfer Dávid

Nagy kihívást jelentett a jellegzetesen ívelt vonalakat a mai dobozforma karosszériára adaptálni, de végül sikerült szemrevaló eredményt elérni. Ahogy a testvérmodellnél, itt is az acél karosszériára helyezett műanyag elemekkel alakítják át a megjelenést, és lényegében bármilyen karosszériaváltozatra rá tudják azt húzni – ha kell, rögtön a Food Truck berendezést is elkészítik az olaszok. A Caselani 616N átalakítás árát minden esetben egyedileg állapítják meg annak függvényében, hogy pontosan milyen műszaki tartalmat kér az ügyfél, de várhatóan alacsonyak lesznek a darabszámok, hiszen alapvetően reklám- és nem gyakorlati értéke miatt veszik majd ezt a retró áruszállítót.