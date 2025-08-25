Motor a jövőből? Ilyen kétkerekűt még nem látott!

A Yamaha a világ egyik legnagyobb motorkerékpár gyártójaként szinte minden kategóriában képviselteti magát. Kínálnak túramotort, retró gépet, városi robogókat és sportmotorokat is, eközben azonban folyamatosan tanulmányozzák, hogy milyen lesz a jövő motorkerékpárja. A Motoroid koncepcióval 2017-ben valósággal sokkolták a közönséget, a tervezők mégis újragondolták a masinát és olyan motorkerékpár tanulmányt alkottak, amelyet legfeljebb sci-fi filmekben láthattunk.

A motor formája és tudása is döbbenetes Fotó: Yamaha

Egy motor a jövőből

Mivel a Yamaha is gőzerővel fejleszti elektromos motorkerékpárjait, nem meglepő, hogy akkumulátoros-elektromos hajtással álmodták meg a gépet. Ám a Motoroid2-es nem egyszerűen egy közlekedési eszköz, önmagában már a külsejével is azt akarják érzékeltetni a konstruktőrök, hogy különlegeset alkottak. A váz központi egysége egy speciális csuklóval kapcsolódik a hátsó traktushoz, aminek a célja az, hogy csavarodni és tekeredni tud a vezető testsúly áthelyezésére - ettől lesz olyan, mintha egy élőlény lenne. A másik érdekesség, hogy egyensúlyozó rendszert használ. Ennek a lényege, az, hogy ha például a motoros megáll egy piros lámpánál, akkor nem kell megtartania járművet, ugyanis az önműködően középállásban tartja magát. A legizgalmasabb és leginkább meghökkentő azonban a mesterséges intelligencia alkalmazása. A Yamaha úgy képzeli el, hogy

a jövő motorja felismeri majd a vezető arcát és az önvezető rendszer segítségével képes lesz automatikusan odamenni hozzá.

Képzeljük csak el, hogy gombnyomásra a motor kiáll a garázsból és odagurul a tulajdonosához! Mindenesetre kíváncsian várjuk, hogy a tanulmányon megismert részletek és megoldások mikor kerülhetnek sorozatgyártásba.