Úszómedencében elmerülve pompás látványt nyújt a Rolls-Royce Phantom

Idén ünnepli 100 éves évfordulóját a Rolls-Royce Phantom típusa, a mindig is sofőrös limuzinnak készített csúcsmodell népszerű volt a zene világában is. Ezekhez kötődik egy legenda, miszerint 1967-ben amikor Keith Moon, a The Who dobosa 21. születésnapját ünnepelte, elsüllyesztett egy medencében egy Rolls-Royce Phantomot. Egy 1972-ben megjelent interjúban Lincoln Continentalra emlékszik a fiatal zenész, de volt, aki szerint nem került autó a medence mélyére azon az összejövetelen. A valóságot ma már nehéz kideríteni, úgyhogy a gyár fogta magát, és eloszlatta a kedélyeket: egy Rolls-Royce Phantom remekül mutat a medencében.

Meg nem erősített legenda volt a medencébe süllyesztett Rolls-Royce, a gyár most gondoskodott róla, hogy igaz legyen

Fotó: Rolls-Royce

Helyszínnek a Plymouth városában lévő Tinside Lido strandot választották, a LaManche csatorna partján lévő Art Deco stílusú fürdő John Lennon kedvelt pihenőhelye volt. Az autó egy, a fejlesztés során használt prototípus, amelyet mindenképpen újrahasznosítottak volna – most épp csak egy kicsit vízben áztatták. Egy bárkát béreltek, onnan emelték át a luxusautót a medencében elhelyezett állványzatra.

Számos rajongója volt az elmúlt évszázadban a zeneiparban a Rolls-Royce Phantomnak

Marlene Dietrich már filmcsillagként érkezett meg Kaliforniába 1930-ban, hogy leforgassa a Morocco című filmet. A Paramount Studios nem csak virágokkal várta, de egy zöld Phantom I-est is adott a színésznőnek, ami a film záró jeleneteiben szerepel is.

Fotó: Rolls-Royce

Elvis Presley fenekestül forgatta fel a könnyűzene világát 1956-ban, ismertségének csúcsán, 1963-ban vett egy Éjkék színű Phantom V-öst, amelynél az utastér hátsó részében mikrofon, a könyöklőnél jegyzetfüzet – ha megjön az ihlet, azt le kell írni –, illetve tükör és ruhakefe is volt, hogy mindig ápoltan tudjon kiszállni. Azzal nem számolt a Király, hogy édesanyjának csirkéi megtámadják a saját tükörképüket a tükörpolírozott karosszérián, ezért a világosabb Ezüstkék színre fényezték át az autót, amivel ez a probléma elhárult.

Eredetileg éjkék volt Elvis Presley autója, de mivel édesanyjának csirkéi állandóan megtámadták a tükörképüket, halványkékre fényezték át

Fotó: Rolls-Royce

John Lennon 1964 decemberében „A Hard Day’s Night” elkészülte után lepte meg magát egy Phantom V-össel. Az autónak minden porcikája fekete volt, beleértve a karosszériadíszeket, a lökhárítókat és a dísztárcsákat is. A válaszfalon televízió és italszekrény volt, a csomagtartóban hűtőláda. 1967 májusában aztán jött az átalakulás, sárgára fényezték át a karosszériát és vad mintákat festettek rá kézzel, amivel a „Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” megjelenését ünnepelték. A fiatal generáció számára a Summer of Love életérzés kifejezője az autó, az idősek meg döbbenten nézték, a londoni Picadilly-n egy idős hölgy esernyőjével verte John Lennon Phantom V-ösét, amikor meglátta. Amikor 1985-ben elárverezték, 2 299 000 dollárért cserélt gazdát, ami akkor világrekord összeg volt árverésen értékesített autónál.