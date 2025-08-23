Úszómedencében elmerülve pompás látványt nyújt a Rolls-Royce Phantom

Idén ünnepli 100 éves évfordulóját a Rolls-Royce Phantom típusa, a mindig is sofőrös limuzinnak készített csúcsmodell népszerű volt a zene világában is. Ezekhez kötődik egy legenda, miszerint 1967-ben amikor Keith Moon, a The Who dobosa 21. születésnapját ünnepelte, elsüllyesztett egy medencében egy Rolls-Royce Phantomot. Egy 1972-ben megjelent interjúban Lincoln Continentalra emlékszik a fiatal zenész, de volt, aki szerint nem került autó a medence mélyére azon az összejövetelen. A valóságot ma már nehéz kideríteni, úgyhogy a gyár fogta magát, és eloszlatta a kedélyeket: egy Rolls-Royce Phantom remekül mutat a medencében.
Helyszínnek a Plymouth városában lévő Tinside Lido strandot választották, a LaManche csatorna partján lévő Art Deco stílusú fürdő John Lennon kedvelt pihenőhelye volt. Az autó egy, a fejlesztés során használt prototípus, amelyet mindenképpen újrahasznosítottak volna – most épp csak egy kicsit vízben áztatták. Egy bárkát béreltek, onnan emelték át a luxusautót a medencében elhelyezett állványzatra.
Marlene Dietrich már filmcsillagként érkezett meg Kaliforniába 1930-ban, hogy leforgassa a Morocco című filmet. A Paramount Studios nem csak virágokkal várta, de egy zöld Phantom I-est is adott a színésznőnek, ami a film záró jeleneteiben szerepel is.
Elvis Presley fenekestül forgatta fel a könnyűzene világát 1956-ban, ismertségének csúcsán, 1963-ban vett egy Éjkék színű Phantom V-öst, amelynél az utastér hátsó részében mikrofon, a könyöklőnél jegyzetfüzet – ha megjön az ihlet, azt le kell írni –, illetve tükör és ruhakefe is volt, hogy mindig ápoltan tudjon kiszállni. Azzal nem számolt a Király, hogy édesanyjának csirkéi megtámadják a saját tükörképüket a tükörpolírozott karosszérián, ezért a világosabb Ezüstkék színre fényezték át az autót, amivel ez a probléma elhárult.
John Lennon 1964 decemberében „A Hard Day’s Night” elkészülte után lepte meg magát egy Phantom V-össel. Az autónak minden porcikája fekete volt, beleértve a karosszériadíszeket, a lökhárítókat és a dísztárcsákat is. A válaszfalon televízió és italszekrény volt, a csomagtartóban hűtőláda. 1967 májusában aztán jött az átalakulás, sárgára fényezték át a karosszériát és vad mintákat festettek rá kézzel, amivel a „Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” megjelenését ünnepelték. A fiatal generáció számára a Summer of Love életérzés kifejezője az autó, az idősek meg döbbenten nézték, a londoni Picadilly-n egy idős hölgy esernyőjével verte John Lennon Phantom V-ösét, amikor meglátta. Amikor 1985-ben elárverezték, 2 299 000 dollárért cserélt gazdát, ami akkor világrekord összeg volt árverésen értékesített autónál.
De nem ez volt ez egyetlen Rolls-Royce Phantomja John Lennon-nak, aki 1968-ban a „White Album” bemutatójára egy hófehér Phantom V-öst rendelt. Egészen pontosan egy meglévő, fekete-zöld autót vett át, amelyet aztán 12 000 fontos költséggel – akkoriban ezért a pénzért szép házat lehetett venni Londonban – átfényeztetett és átkárpitoztatott fehérre, vászontetőt, Philips lemezjátszót, 8-track magnót, telefont és televíziót is beépíttetett a hátsó részbe. Lennon 1969 szeptemberében 50 000 dollárért adta tovább az autót Allen Klein-nek, az ABKCO Records igazgatójának, a The Beatles akkori menedzserének.
Władziu Valentino Liberace az ötvenes-hatvanas évek legjobban fizetett tévésztárja volt, az 1961-es Rolls-Royce Phantom V-ösét apró tükördarabokkal rakatta ki, ezzel az autóval hajtott a színpadra, amíg a Las Vegas Hiltonban futott a show-ja. Az életéről szóló filmben, amelyben Michael Douglas játszotta az előadót, az eredeti autó jelenik meg.
Liberace előadásai egy új generációt inspiráltak, köztük volt Reginald Dwight zongorista, akit ma Elton John-ként ismerünk. 1973-ban épp úton volt egy manchesteri előadására fehér Phantom VI-osában az előadó, aki egy kereskedés ablakában látott egy olyan példányt, ami jobban tetszett neki. A koncentre már az új Phantom VI-ossal érkezett meg Elton John. Ezt aztán átfényeztette feketére, fekete bőr kárpitot kért az utastérbe, televízió, videómagnó és olyan nagy teljesítményű hifi került beépítésre, hogy meg kellett erősíteni a hátsó szélvédő rögzítését. A zenésznek volt egy Phantom V-öse is, amely fehér-rózsaszín külsővel és belsővel rendelkezett. Készpénz helyett azzal fizette ki dobosát, Ray Coopert a Szovjetunió-beli turnét követően, a kommunisták ugyanis nem pénzzel, hanem szénnel fizettek a koncertekért. Ray Cooper használta a feltűnő limuzint, többször azzal hozta el az iskolából a fiatal Damon Albarn-t, aki aztán a Gorillaz virtuális zenekar alapítója lett, és a „The Pink Phantom” számban örökítette meg az autót – amiben Elton John vokálozik.