4 millióért saját hotelszobád lehet a dzsungelben – bemutatták az új Broncót

Alvázas terepjáróként megengedhette magának a Ford azt a trükköt, hogy a Bronco tetejét leszerelhetővé csinálta meg. Ezt kihasználva az Ursa Minor Vehicles nevű cég most kifejlesztett egy olyan sátortetőt, amelyet a meglévő illesztési pontokhoz lehet rögzíteni a gyári tető helyére.

Nem tetősátor, hanem sátortető teszi kempingautóvá a Ford terepjáróját

Fotó: Ursa Minor Vehicles

Persze ez a megoldás sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy klasszikus tetősátor használata, de megvan az az előnye, hogy az utastér felől is hozzáférhető az emeleten lévő ágy, ami rossz időjárás esetén jelent óriási előnyt kempingezés során. Felár ellenében vállalják, hogy a műanyag héjat a karosszéria színére fényezik, illetve a jármű sokoldalúságát a csomagtérajtó belső felére szerelt lehajtható asztallal (rozsdamentes acélból készül, kihúzható bambusz vágódeszkával) és a csomagtérbe épített, onnan kihúzható konyhamodullal lehet növelni.

Alul konyha, fent hálószoba - utóbbi az utastérből is megközelíthető, nem kell kint létrázni

Fotó: Ursa Minor Vehicles

Nem olcsó a sátortető, és ott van még a szállítás költsége is

Az Ursa Minor Vehicles 750 dollárért vállalja a tető felszerelését a Ford Bronco karosszériájára, egyébként világszerte postázza termékét – bár annak mérete miatt a szállítás nem olcsó mulatság –, az alapár kb. 4 millió Ft. Felárasak a hátsó oldalablakok, a vastagabb matrac, satöbbi.

