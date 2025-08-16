Brutális változás jön, minden kerékpárost érinthet

Nem kell feltétlenül versenyen indulni ahhoz, hogy valaki kerékpáros balesetbe keveredjen. Még a kerékpáros közlekedés szempontjából legfejlettebb országok közé tartozó Hollandiában is mindig akad tennivaló, hiszen a kerékpárutak zsúfoltsága, valamint a közlekedők közötti jelentős sebességkülönbségek így is sok balesetért felelősek. Erre az ottani hatóságok is reagálnak, amire az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság hívta fel a figyelmet. A hírek szerint 2026 elejétől kísérleti jelleggel kötelező, vagy ajánlott sebességkorlátozást vezethetnek be a kerékpárokra.

Leginkább az elektromos kerékpárok térnyerése miatt vált témává Hollandiában a sebességkorlátozás kérdése

Fotó: Hollandia Kormánya

Megugrott a balesetek száma, a sebességkorlátozás elrendelése javíthat a helyzeten

Önkormányzati hatáskörben dönthetnek majd a sebességkorlátozásról, amely elsősorban az elektromos-, és teherkerékpárokat érinti - utóbbiak kapcsán az is felmerült, hogy a közutakra kellene terelni ezeket a testesebb járműveket. Ugyan pontos számokat még nem közöltek a hatóságok, a szakértők szerint 20-25 km/óra környékén lenne ideális meghúzni az elérhető maximális sebességet.

Felmerült a műszeres sebességmérés bevezetése is

Fotó: police.hu

Ami a baleseti statisztikákat illeti, Hollandiában tavaly 256 kerékpáros vesztette életét közlekedési balesetben, ami óriási előrelépés ahhoz képest, hogy 2021-ben 582 volt ez a szám. A hatáságok azonban nem riadnak el a műszeres sebességmérés gondolatától sem, hiszen a súlyos sérülésekkel járó közlekedési balesetek közel kétharmadáért a kerékpárosok a felelősek.