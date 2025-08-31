A legőrültebb Škoda visszatért, igazi pasigép lett újraálmodva

A kilencvenes években a józanság határozta meg a Skoda márka kínálatát, a csehek a Volkswagen konszernen belül akarták bizonyítani rátermettségüket, nem nagyon volt helye a külön utas elképzeléseknek. Csak egy autó ment át a szűrőn: a Felicia Fun. Nevének megfelelően vidám színösszeállítást kapott a jármű, amelynek különlegessége, hogy az alapvetően kétajtós pickupból négyüléses félig nyitott kabriót lehet csinálni úgy, hogy hátratolják a válaszfalat és előhajtogatják a pótülést. Kereskedelmileg nem lett különösebb siker a Felicia Fun, 1997-2000 között 4216 példányt gyártottak, a túlélőkre ma már gyűjtők vigyáznak.

Rózsaszín ablakok viszik vissza a harsány kilencvenes évekbe a Skoda pickup-kabrióját, a modern Felicia Fun-t

Fotó: Skoda

Megérett az idő a Skoda haszonjárműből készített kabriójának feltámasztásához

Abban a sorozatban, amiben a Škoda fiatal formatervezői újragondolják a legendás modelleket, most ez a furcsa jármű került sorra. A francia Julien Petitseigneur miután elvégezte tanulmányait, már a kristálykorszakban csatlakozott a cseh márkához, ahol alapvetően belső tereken dolgozik – a Müncheni Autószalonon bemutatkozó Octavia-utódot megelőlegező Vision O tanulmány is hozzá köthető –, de a Felicia Fun megidézése kedvéért kivételt tett. Ez a külön projekt lehetőséget adott neki arra, hogy kipróbálja az interneten elérhető AI-alapú képalkotó rendszereket, amelyek segítettek neki, a profi formatervezőnek abban, hogy meghatározza, milyen formajegyeket tartson meg. Ez jó volt kiindulási alapnak, aztán röpke két hét alatt, a munkaidő után napi 3 órát dolgozva a projekten el is készült az alkotás.

Modern vonás az óriási felni és a szabadidő-autós fekete védőburkolat

Fotó: Skoda

Érdekes látni, mennyire eltérő lett a végeredmény a nemrég újragondolt Favorit-tól, amit csak egy modellfrissítés választ el a Feliciától. Julien nem csak a Modern Solid arculathoz igazította a megjelenést, de egy kicsit finomított is a konstrukción. Elképzelése szerint például már villanymotorok csúsztatják hátra a válaszfalat, és a hátsó ülések is maguktól bukkannak elő rejtekükből, és amennyire azt a rajzok alapján meg lehet állapítani, előre is kivehető tetőpanelt képzelt – tényleg megvalósítva a négyüléses kabriót. Modernek az arányok, tehát széles a karosszéria, nagyok a kerekek, szabadidő-autós stílusban fényezetlen fekete műanyag védőburkolatok is akadnak a karosszérián.