A söriparnak hála megmenekül a KTM X-Bow

Épp azon van az osztrák KTM, hogy átszervezések után fenntartható pályára fordítsa a motorkerékpár-üzletágat, ennek megfelelően a csődből kifelé mászó cégnek nincs sok energiája vagy épp erőforrása a sportkocsigyártás fenntartására. Azonban most kiderült, hogy megmenekült a Győrben gyártott Audi motorokkal szerelt osztrák sportkocsi, miután egy belga család megvásárolta annak jogait. A De Mevius család az AB Inbev nevű söripari óriás egyik fő részvényese; a család egyik tagja, Grégoire De Mevius egykori raliversenyző és motorsport-rajongó.

Nem csak a konstrukciót, a nevet is átveszi a söriparból érkező befektető

Fotó: KTM

Van elég a pénz a söriparban ahhoz, hogy új gyárat építsenek

Meg nem erősített hírek szerint 10 millió eurót fizettek a KTM X-Bow gyártási és forgalmazási jogaiért, ezen felül még sok pénzt el kell költeni a gyártás folytatásához. A konstrukcióhoz nem nyúlnak, de új helyre telepítik át a gyártást, az új üzemet létre kell hozni, fel kell szerelni, megfelelő szakembereket kell felvenni és kiképezni. Ez egy elhúzódó folyamat lesz még úgy is, hogy a De Mevius család kapcsolatainak köszönhetően a versenyautó-gyártás világában jártak szakmai partnerekkel végzi majd a folyamatot.

Fotó: KTM

Az új tulajdonos a lehető leggyorsabban szeretné folytatni a KTM X-Bow gyártását a meglévő modellekkel, a 2,0 literes négyhengeres és 2,5 literes öthengeres, Audi Hungaria által gyártott TFSI motorokkal szerelt sportkocsik mellé szabadidő-autósan magas építésű modellt akar, azt követően kezd foglalkozni az elektromos átállással.

