Vad spórolásba kezdett a Range Rover, csak nehogy a minőség rovására menjen

Nem volt elég az 56 kg-os tömegmegtakarítás a Range Rover sajtóosztályának, ezért nem a Range Rover Sport SV-hez, hanem az azonos motorral szerelt, de alacsonyabb teljesítményű és néhány eleve tömeget csökkentő felszereléstől mentes P530-as modellhez képest adták meg a 76 kg-os spórolást. Bár lehet, úgy voltak vele, hogy 2560 vagy 2580 kg esetén már nem számít a plusz/mínusz 20 kg.

Van miből spórolni, még a 76 kg-os fogyókúra után is 2,5 tonna feletti a saját tömeg

Fotó: Range Rover

Szóval ha a kedves ügyfél a Range Rover Sport SV Carbon modellnél befizet minden tömegcsökkentő extrára, akkor egy 2504 kg-os saját tömegű, a BMW-től származó 635 lóerős lágyhibrid V8-as biturbóval szerelt szabadidő-autót kap. Ilyenkor elöl 8 dugattyús nyergekkel rendelkező karbon-kerámia fékrendszer lassít, a kerékjáratokat 23 col átmérőjű karbon felnik töltik meg, a motorháztető részleges fényezést kap, a szellőzőnyílásoknál látszik, hogy karbon az anyaga. Természetesen a légterelők is szénszál-erősítésű műanyagból készülnek, és a pillangószelepes kipufogórendszer végződéseit is karbonba burkolják.

Karbon motorháztető, felnik és fékek jelentik a legnagyobb spórolást, a belső térben kovácsolt karbon díszeket használnak

A spórolás ára: nincs szabad választás

A belső térben kovácsolt karbon díszbetéteteket használnak, előre sportülések kerülnek integrált fejtámlával és megvilágított SV-logóval. Az ügyfelek három belső hangulat közül választhatnak, három esetben Windsor-bőr a kárpit, a negyediknél Ultrafabrics műbőr azoknak, akik vegán belsőt szeretnének. Nincs szabad színválasztás, csak a gyár tervezi által leszűkített, négy alap- és néhány különleges színt tartalmazó palettáról választhatnak a vásárlók, itt most nem a látványos megjelenésről szólnak a dolgok. A tömegcsökkentés ellenére nem változnak a Range Rover Sport SV Carbon menetteljesítményei, a 0-100 km/óra gyorsulás 3,8 másodpercig tart, a csúcssebesség 266 km/óra.