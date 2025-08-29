Újdonsággal rukkolt elő a magyarok kedvenc autómárkája – hamarosan mi is élvezhetjük!

Mintegy 600 vendég jelenlétében, ünnepélyes keretek között útjára bocsátották a Suzuki e Vitarát, India miniszterelnöke, Narendra Modi és a Suzuki elnöke, Toshihiro Suzuki üdvözölte az autót. Most egyébként nem a sorozatgyártás, hanem az exportszállítások elindulását ünnepelték, a teljes mértékben Indiában készülő autót világszerte 100 országban forgalmazzák, köztük Magyarországon is. A lítium-ion akkumulátort a TDSG (Toshiba Denso Suzuki Gujarat) készíti, a cellákat is helyben gyártják.

Toshihiro Suzuki 2715 milliárd Ft-os befektetést jelentett be Indiában, amivel a gyár a karbonsemleges közlekedésre való átállást gyorsítja fel

Fotó: Suzuki

Toshihiro Suzuki beszédében említette, hogy a Suzuki a következő 5-6 évben 700 milliárd rúpia, azaz 2715 milliárd Ft értékben fog beruházásokat végre hajtani Indiában, felgyorsítva az utat a karbonsemleges közlekedés felé. A japánok technológia-semleges megoldásban gondolkodnak, ezért etanol, bio-üzemanyagok, hibrid rendszerek és akkumulátoros-elektromos autók is tervben vannak. A Suzuki terveiben az szerepel, hogy a 2026-os pénzügyi évben 67 000 e Vitarát gyártanak, ennek a túlnyomó részét Európában akarják értékesíteni, az évtized végéig ezen felül még három további akkumulátoros-elektromos autót dobnak piacra. Indiában a 100 legnagyobb városban lévő Maruti-Suzuki márkakereskedésnél villámtöltőket telepítenek, és országszerte több mint 1500 márkaszerviz várja majd a villanyautókat.

Fotó: Suzuki

TOP10-es autógyártó a Suzuki

A Nissan értékesítéseinek 6%-os csökkenése oda vezetett, hogy 16 éve először a cég kiesett a világ legnagyobb autógyártóinak TOP10-es listájáról. A nyolcadik helyre a BYD került fel, majd a Geely következik, a tizedik helyre a Suzuki fért be azzal, hogy 2025 első félévében 1,63 millió autót értékesített. Ezzel a teljesítménnyel a Suzuki 21 év után előzi le a Nissant