Tiltott gyümölcs négy keréken – ilyen volt a szocialista autók unikuma

Egy váratlan telefonhívás a múlt év utolsó előtti napján, és az új esztendőt egy új kocsi próbájával kezdhettük (nem szocialista). A Volvo 343 DL típus egyik gyári darabja került ugyanis Pestre. Annak kipróbálását tette lehetővé a telefonáló, a Mogürt kooperációs főosztályának vezetője, Kenyeres János kereskedelmi igazgató. Igazán csábító volt az ajánlat, hiszen melyik autós ne lenne kíváncsi egy olyan svéd kocsira, amelynek holland szisztémájú automatikus erőátviteli szerkezeteit francia motor hajtja. Eddig ugyanis főként másoktól hallottuk, mennyire harmonikus egy ilyen együttes, milyen is ez a nagy ígéret.

A szocialista autók között nagyon modernnek számított ez a forma

Fotó: Autó-Motor

Unikumnak számított a szocialista autók között

Főként svédországi tudósítónk, Robert Ban tapasztalatai adtak számunkra tájékoztatást erről a kocsiról. Ő azonban még az első széria egyikével tett meg néhány ezer kilométert, de nem csupán saját véleményét tükrözte az a megfogalmazás, amely szerint a 343-as egy befejezetlen autó. Annak idején — 1977 januárjában — lapunk is közölte észrevételeit, és a kis Volvóról írott cikkének címe ugyancsak utalt arra, hogy a gyár bizonyára még jó néhány dolgot változtat ezen a modelljén, ha azt akarja, hogy igazi Volvo váljék belőle. Közben a múlt év tavaszán adódott alkalom arra, hogy magam is tegyek rövidebb utat egy, már érettebb gyártású 343-as típussal, de az a próba nem sok kérdésre tudott válaszolni. Márpedig egy ilyen, sok tekintetben rendhagyó — különlegesnek is mondható — konstrukció bőségesen adja a kérdőjeleket. Megőriztem egy régi újságoldalt, amelyen első alkalommal kapott helyet a kis Volvo fényképe, rövid jellemzése. A cikk margóján ma is olvasható ceruzaírással a következő mondat: Ez nagy sláger lesz! Nos, az újság a Neue Zürcher Zeitung 1976. március 3-i száma, a kézírás pedig a már említett Kenyeres igazgatóé, aki hosszú évek óta oly módon is segíti munkánkat, hogy a szaklapoknál frissebb svájci napilap fontosabb autós publikációit néhány baráti sorral, kommentárral küldi át szerkesztőségünknek.

Az új Volvo megjelenésének híre már akkor több szempontból is érdekes volt számunkra.

Ugyanis a 343-as születésének idején kezdtünk mi ismerkedni egy másfajta Volvóval, amely nálunk 1976 májusában, a Budapesti Nemzetközi Vásáron a következő szövegű táblával került a látogatók elé: „A Volcom Hungary Kft részére gyártja a Csepel Autó, értékesíti a Volvo." Természetesen a Lapplander terepjáróról van szó, a Csepel Autógyár programját szélesítő, svéd-magyar kooperációs termékről. Nos, ez a kapcsolat is indokolja, hogy figyelemmel kísérjük a svéd gyár újdonságainak szereplését, és keressük a választ például arra, hogy valóban nagy sláger lett, vagy lesz a 343-as modell. Jó felelet a kérdésre egy hivatalos statisztika, amely azt bizonyítja, hogy a svédországi autóeladási listán — amelyen most 141 különböző személygépkocsi kap helyet — a kis Volvo feltornázta magát az élmezőnybe. Már a hetedik a sorban, ahol maga mögé utasította eddigi legerősebb versenytársát, a VW Passat típust is.