Kitalálja, melyik az a szuperautó, amelyért 13 évesen közel 300 millió Ft-ot fizettek?

Honda NSX, Nissan GT-R, Toyota Supra. Három legendás japán autó, amelyért szinte minden benzinvérű rajong. Azonban van a sornak folytatása, méghozzá egy kevésbé ismert, ám roppant különleges típussal. A Lexus LFA-ról van szó, a 2010-2012 között mindössze 500 példányban gyártott, extrém szuperautóról. A 4,8 literes, V10-es szívó benzinmotor a régebbi Formula-1-es autók hangján üvölt, miközben az 560 lóerős teljesítmény és a hátsókerékhajtás kombinációja csak avatott kezek között nyer értelmet. A ritka típus alapjaiban változtatta meg a Lexusról kialakult képet, így nem véletlen, hogy ma már gyűjtői kincsnek számít - van aki közel 300 millió Ft-nak megfelelő dollárt fizetett érte.

Szuperautó a javából: közel 600 lóerőt teljesít a Lexus V10-ese Fotó: Smarter Media

13 éves szuperautóért közel 300 millió Ft-ot fizetni?

A közel 10 éves fejlesztési idő után piacra dobott gép új korában is roppant drágának számított, hiszen kétszer annyiba került mint egy Ferrari 458 Italia, a Nissan GT-R-ből pedig hatot is lehetett venni az LFA árából. De még így is döbbenetes, hogy a használt piacon mennyit ér egy-egy darab. A 2012-ben gyártott, egyesült államokbeli példány egy online árverésén 810 ezer dollárért, azaz 273 millió forintért cserélt gazdát, vagyis több mint az újkori ára kétszeresét fizették érte!

A jármű piaci értékét növelte a szerény, mindössze 7000 kilométeres futásteljesítmény,

illetve ez a példány a Nürburgring Csomaghoz kikevert „legfehérebb fehér” fényezésben pompázik. Az eladó a járműhöz egy azonos színű modellautót, egy gyári kiegészítőként vásárolt akkumulátortöltőt, egy karbon bőröndszettet és egy utazótáskát is adott. Hogy az új tulaj jó befektetést csinált-e, azt mindenki döntse el maga. Mindenesetre ez a példány nem számít különösebben drágának az LFA-k között. 2023-ban egy Nürburgring Csomaggal szerelt, mindössze 143 mérföldet futott, sárga színű példányért valaki 1,875 millió dollárt (632 millió forintot) fizetett az Egyesült Államokban.