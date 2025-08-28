Egyre hosszabb várakozási időkkel kell számolni az elektromos töltőpontokon

A brit Direct Line biztosítótársaság most ezer villanyautó-tulajdonos megkérdezésével igyekezett képet alkotni a publikus töltés helyzetéről, ami lehangoló. Annak ellenére, hogy folyamatosan emelkedik az akkumulátoros-elektromos autók értékesítése a szigetországban, a töltőpontok telepítésének üteme lassul: amíg 2024-ben még átlag napi 54 töltőpontot adtak át, addig 2025 első félévében ez napi 50-re esett vissza. Annak érdekében, hogy a kormányzat által az elektromos átálláshoz szükséges célként megnevezett 300 000 töltőpont meglegyen 2030-ra, napi 130 töltőpontot kellene átadni. Ezek után nem meglepetés, hogy a megkérdezettek 66%-a azt válaszolta, hogy átlagosan 22 percig kell várnia, amíg sorra kerül a töltőponton, de nem ritka a 2 órás várakozás sem. Utóbbi csúcsidőben jellemző, például hétvégi forgalomban gyorsforgalmi utak mellett.

Nem telepítenek elég töltőpont a rohamosan bővülő villanyautó-flotta számára Nagy-Britanniában

Fotó: Vauxhall

Addig nyújtózkodnak, amíg a hatótávolság ér: a töltőpontok miatt oda mennek kirándulni, ameddig az autójuk eljut egy feltöltéssel

Eltérő okok vezetnek ide, az esetek 64%-ban nem működik a töltőpont, 74%-ban olyan autó foglalja a helyet, ami épp nem tölt (ebben benne van a helyet blokkoló belső égésű motorral szerelt autó és a már befejezett töltés után nem elvitt villanyautó is). Ezek után nem csoda, hogy a válaszadók 80%-a úgy tervezi kirándulásait és nyaralásait, hogy nyilvános töltőpont igénybevétele nélkül el tudjon jutni a céljához.

Nagy-Britannia továbbra is kitart amellett, hogy 2030-tól már csak konnektoros autót lehet forgalmazni. Olyan támogatást bevezettek, ami a saját parkolóhellyel nem rendelkező házak tulajdonosainak lehetővé teszi kábelcsatorna kiépítését a járda alatt, hogy otthoni árammal (olcsóbban) tudják tölteni villanyautójukat, erre országos szinten 25 millió fontot különítettek el. Az új villanyautó-támogatási rendszer olyan szigorú feltételeket szab (például az akkumulátor gyártása megújuló energiával történjen), hogy a jelenleg abban elérhető 22 típus közül egy sem jogosult a maximális 3750 fontos támogatásra, legfeljebb 1500 font támogatás érhető el a ma piacon lévő autókkal. Ezzel párhuzamosan az idén már gépjármű-adót is kell fizetni (kedvezményes évi 175 font) a villanyautók után, amelyek eddig adómentességet élveztek.