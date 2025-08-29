Hírlevél

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

25 perce
Tíz óra után borult fel egy kisteherautó az M1/M7 autópálya bevezető szakaszán. Budapest irányába komoly torlódásra kell számítani a műszaki mentés idején.
M1M7autópályaautós hírbalesettorlódás

Egy olvasónktól kaptuk a hírt, miszerint augusztus 29-én nem sokkal 10 óra után baleset történt az M1/M7 bevezető szakaszán a főváros irányába. Egy kisteherautó borult az oldalára, olvasónk még szerencsés volt, hogy nem sokkal a baleset után járt arra, még a tűzoltók se érkeztek meg a helyszínre, azonban várható, hogy a forgalom egy sávra szűkítése komoly torlódást okoz majd a két autópályán is.

Oldalára borult kisteherautó miatt várható torlódás az M1/M7 főváros felé vezető szakaszán
Fotó: Beküldött fotó

A főváros irányába kell torlódásra számítani

Mind az M1, mind az M7 autópályán Budapest felé közlekedőknek komoly fennakadásra és visszatorlódó forgalomra kell számítani a műszaki mentés idején, és várhatóan az ilyenkor használt menekülőutakon is megnő majd a forgalom.

 

