Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Egy olvasónktól kaptuk a hírt, miszerint augusztus 29-én nem sokkal 10 óra után baleset történt az M1/M7 bevezető szakaszán a főváros irányába. Egy kisteherautó borult az oldalára, olvasónk még szerencsés volt, hogy nem sokkal a baleset után járt arra, még a tűzoltók se érkeztek meg a helyszínre, azonban várható, hogy a forgalom egy sávra szűkítése komoly torlódást okoz majd a két autópályán is.

Oldalára borult kisteherautó miatt várható torlódás az M1/M7 főváros felé vezető szakaszán

Fotó: Beküldött fotó

A főváros irányába kell torlódásra számítani

Mind az M1, mind az M7 autópályán Budapest felé közlekedőknek komoly fennakadásra és visszatorlódó forgalomra kell számítani a műszaki mentés idején, és várhatóan az ilyenkor használt menekülőutakon is megnő majd a forgalom.