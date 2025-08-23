Szépségverseny traktoroknak? Igen, a parasztolimpián!

A rimóci Palóc Regionális Identitás Fejlődéséért Egyesület (RIFE) immár második alkalommal rendezte meg a családi napját augusztus 20-án, ahol traktorfelvonulás, traktor szépségverseny és parasztolimpia gondoskodott a látogatók szórakoztatásáról. A sportpályáról a sportcsarnokig tartott a felvonulás, amelyen nem csak helyi, de környező településről érkezett traktorosok is részt vettek.

Traktorokkal ünnepelték augusztus 20-át Rimócon

Fotó: Vendel Lajos / Nool.hu

Traktor traktor hátán – a legkisebbeknek bejött

A résztvevők a nap során olyan traktorokkal is találkozhattak mint a T7.195 New Holland vagy éppen az 1968-as Super Zetor, illetve egy kombájnt és egy markológépet is megtekinthettek közelebbről. A tulajdonosok pedig szívesen meséltek az érdeklődőknek a járművükről, a gyermekek pedig még be is ülhettek azokba. Sőt, a szervezők díjazták a legszebb traktort is, a címet Kurucz Zsolt New Holland típusú traktorja érdemelte ki.

