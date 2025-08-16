Tigriscsíkos kihívó – Triumph Tiger Sport 800 teszt

Idén végre újra volt motorkiállítás Budapesten. Meg is ragadtam az alkalmat, már az első napon kimentem. A kiállítói csarnokba toppanva hamar szemem elé került egy sport-túra motor, ami mágnesként vonzotta sokak tekintetét sárga színével. Ismerős volt a külső, mondtam is a barátomnak, akivel mentem, hogy ez egy nyolcvan lóerő körüli gép, akár kezdőknek is ideális. Nem túl nagy és alig nehezebb, mint a tanfolyamon használt motorok. Később aztán feltűnt a tank oldalán lévő 800-as szám. Akkor esett le, hogy ez a teljesen új Triumph Tiger Sport 800-as. Nem véletlenül hittem én ezt a 660-asnak, ugyanis külsőre szinte teljesen azonos a két modell. A féknyergek és a kipufogó elhelyezkedése különbözik leginkább, a többi eltérést nagyítóval kell keresni. A váz, az idomok, a lámpa formája, a műszerfal mind azonos a 660-as és 800-as Tiger Sporton.

A 214 kg-os tömeg nem érződik, városban könnyen és pontosan, szinte robogósan irányítható a 800-as Triumph Tigris

Fotó: Stefler Balázs

33 köbcentiért megérte?

Van az angoloknak egy nagy büszkesége házon belül. Ez pedig a 765 cm3-es sorhármas blokk, amit a Street Triple R és RS modellekbe szerelnek. Különlegessége, hogy ezeket a blokkokat használják a Moto2-es gépekben is, így lényegében utcai motorban juthatunk hozzá a versenytechnikához. A Tiger Sport 800 egy teljesen új, 798 cm3-es sorhármast kapott, ami érthetetlen. 33 cm3 különbségért egy teljesen új blokkot fejleszteni? Miért? Simán megkaphatta volna a 765-ös egységet és viselhetné büszkén a Street Triple Adventure nevet.

A 800-as blokk gyári fogyasztása 4,7 l/100 km, ami a teszt során, dinamikus motorozás mellett is valós adatnak bizonyul

Fotó: Stefler Balázs

Hű társ a túrán

Azok a riderek, akik nem kedvelik vagy bírják hosszú túrákon elviselni szélvédelem hiányában a naked motorokat, nekik jó alternatíva lehet a Tiger Sport 800, amely egész jól muzsikál túramotorként. Széles tartományban állítható a plexi, 115 lóerős, pörgős, erős, nyomatékos blokk, kényelmes üléspozíció, sportos futómű hangolás, a hosszabb túrákra pedig akár három doboz is feldobható rá. A 214 kg-os tömeget jóval könnyebbnek érezni, még helyben tologatáskor is, menet közben pedig olyan, mintha egy 500 köbcentis kezdő motorral lenne dolgunk. Utassal is kezes marad, a fürgesége persze ilyenkor alábbhagy. A hátsó lábtartó egész mélyre került, ennek köszönhetően a hátul ülők is kényelmes térdszöggel tudnak utazni.