Tigriscsíkos kihívó – Triumph Tiger Sport 800 teszt

Idén végre újra volt motorkiállítás Budapesten. Meg is ragadtam az alkalmat, már az első napon kimentem. A kiállítói csarnokba toppanva hamar szemem elé került egy sport-túra motor, ami mágnesként vonzotta sokak tekintetét sárga színével. Ismerős volt a külső, mondtam is a barátomnak, akivel mentem, hogy ez egy nyolcvan lóerő körüli gép, akár kezdőknek is ideális. Nem túl nagy és alig nehezebb, mint a tanfolyamon használt motorok. Később aztán feltűnt a tank oldalán lévő 800-as szám. Akkor esett le, hogy ez a teljesen új Triumph Tiger Sport 800-as. Nem véletlenül hittem én ezt a 660-asnak, ugyanis külsőre szinte teljesen azonos a két modell. A féknyergek és a kipufogó elhelyezkedése különbözik leginkább, a többi eltérést nagyítóval kell keresni. A váz, az idomok, a lámpa formája, a műszerfal mind azonos a 660-as és 800-as Tiger Sporton.
Van az angoloknak egy nagy büszkesége házon belül. Ez pedig a 765 cm3-es sorhármas blokk, amit a Street Triple R és RS modellekbe szerelnek. Különlegessége, hogy ezeket a blokkokat használják a Moto2-es gépekben is, így lényegében utcai motorban juthatunk hozzá a versenytechnikához. A Tiger Sport 800 egy teljesen új, 798 cm3-es sorhármast kapott, ami érthetetlen. 33 cm3 különbségért egy teljesen új blokkot fejleszteni? Miért? Simán megkaphatta volna a 765-ös egységet és viselhetné büszkén a Street Triple Adventure nevet.
Azok a riderek, akik nem kedvelik vagy bírják hosszú túrákon elviselni szélvédelem hiányában a naked motorokat, nekik jó alternatíva lehet a Tiger Sport 800, amely egész jól muzsikál túramotorként. Széles tartományban állítható a plexi, 115 lóerős, pörgős, erős, nyomatékos blokk, kényelmes üléspozíció, sportos futómű hangolás, a hosszabb túrákra pedig akár három doboz is feldobható rá. A 214 kg-os tömeget jóval könnyebbnek érezni, még helyben tologatáskor is, menet közben pedig olyan, mintha egy 500 köbcentis kezdő motorral lenne dolgunk. Utassal is kezes marad, a fürgesége persze ilyenkor alábbhagy. A hátsó lábtartó egész mélyre került, ennek köszönhetően a hátul ülők is kényelmes térdszöggel tudnak utazni.
Ilyen szélsőségek jellemzik a brit újdonságot. Városban kezesbárányként lehet vele bánni. A gyorsváltó puhán jár, hipp-hopp lehet dobálni vele a fokozatokat. Igaz, hogy nem olyan pontos és határozott a váltási érzet és a kapcsolási sebesség, mint egy Street Triple-nél, de ez mégiscsak egy túrásabb gép. A kuplung is könnyen, két ujjal kezelhető, városban a motorfék és az igen hatékony hátsó fék az esetek többségében elegendő. A kormány nem túl széles, emiatt könnyen elférni vele a sorok között. Ügyesen és könnyen lehet vele nagyobb forgalomban is manőverezni, már-már úgy érzi az ember, hogy vetekszik a robogók irányíthatóságával.
Kiérve a városból viszont indulhat a tüzijáték. A városi bárány karakter egycsapásra vad tigrisre vált. A blokk pörgős és a jó áttételezésnek köszönhetően erősebbnek is érződik, mint amit a katalógus adat ír. Érzésre 130-140 lóerő környékére mondanám. A sorhármas széles tartományban használható, a gázreakció hibátlan, pörgetve, magasabb fordulaton elváltva a gyorsváltó is jobban elemében van, mint a városi poroszkálás során. Elöl 310 mm-es tárcsa gondoskodik a lassulásról, a négydugattyús féknyergeken Triumph logó díszeleg. Teljesítménye alapján viszont akár Brembo felirat is lehetne rajta. Adagolhatósága pontos, ereje bőven elegendő, két ujjal kezelve is.
Nagyon kíváncsian vártam ezt a tesztet, mert a leírások, ismertetők alapján ígéretesnek tűnt a motor. Menő külső (azért nem ér az Elvis-különkiadás nyomába), erős motor, jó szélvédelem, kényelmes üléspozíció, gyorsváltó, kanyar ABS, kipörgésgátló, tempomat, gombnyomásra változtatható menetmódok, dobozolhatóság, telefonos bluetooth kapcsolat, navigáció a központi TFT kijelzőn. Mind-mind azt a reményt keltették bennem, hogy a Tiger Sport 800 egy komoly kihívó lesz a szegmensben. Ezekkel az extrákkal 4,74 millióról indul az alapár, pluszba pedig még mindenképpen beleraknám a guminyomás figyelő szenzorokat és a fűtött markolatot, ami 140 ezer illetve 120 ezer Ft plusz. Ezekkel együtt kereken 5 milliónál vagyunk. Érdekes lehet még a középállvány, ami 100 ezer Ft, a gyári oldaldobozok (57 literes teljes térfogattal) 310 ezer Ft, hátsó, 49 literes top case, konzollal, platnival együtt 275 ezer Ft.
A szintén idén frissült Yamaha Tracer 9 lényegében ugyanezzel a felszereltséggel ugyanennyiért vihető haza, nagyon úgy tűnik, hogy elsősorban vele akarnak versenyezni az angolok és ehhez lőtték be a Tiger árát is. A BMW F 900 XR igaz, hogy 5,5 milliós árcédulájával drágább. Hengerben kevesebbet, de extrákban többet ad és csak 10% a felár, ami nem vészesen sok. 19 colos első kereke ellenére még ide venném a Ducati Multistrada V2-t, ami 6,99 millió Ft-os kezdő árával már nem versenyképes ajánlat a Triumph-fal szemben.
Ez a motor összességében ütősre sikeredett, viszont sok olyan apró, zavaró dolog van, amit nem is értem, hogy miért nem tudtak eleve jóra megcsinálni. A Street Triplenél nincsenek pontatlannak tűnő hegesztések, oda nem illő felfogatások és csavarok a vázat tekintve. Itt találni ilyeneket. A váltókar kialakítása is inkább emlékeztet egy kínai motorra, mintsem angolra. A gyorsváltó naponta többször dobálja az üreset, mind 1-2 és 2-1 fokozat között.
A lábtartó oldalsó részét hamar össze lehet karcolni a műanyag csizmával, igaz erre lehet külön védőelemet rakni.
Tempomat van, de városi tempónál rángatósan tartja a sebességet, a műszeregységen persze nem ingadozik a sebesség kijelzés, de a fejem és felsőtestem előre-hátra hullámzik. Ezen kívül nincs sebesség növelés/csökkentés funkció, és minden egyes oldás után, még gázadásra is, elfelejti a beállított értéket. A navigáció során a lényegi felirat, hogy hány méter után merre forduljunk megjelenítése csupán 2-3 mm-es szám a TFT kijelzőn, ami nagyon pici. A kuplungkar pedig olyan önálló életet él 13 ezer km után, mintha le akarna esni.
Érthetetlen ez a sok apró kis hiba, főleg úgy, hogy más, igaz drágább Triumph modellnél ez nem fordul elő. Azt érzem, hogy sok minden össze lett csapva ott a tervezőasztalnál, amiket remélhetőleg a következő nagyobb modellfrissítés során orvosolni fognak. Ha ez megtörténik, akkor fog beérni és igazán édessé válni ez a szőlő.