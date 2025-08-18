Üzemanyag-megtakarítást eredményez, de közben tönkreteszi az autót?

A start-stop rendszerek, vagyis az automatikus motorleállítók lényege, hogy álló helyzetben (vagy kis sebességnél) lelövik a motort, így értékes üzemanyagot spórolhatunk meg. Miközben az autógyártók a 80-as években már kísérleteztek ezzel a műszaki megoldással, a 2010-es évek elején kezdett el rohamos mértékben elterjedni, manapság pedig alapvetés. Ugyan az Európai Unió nem írja elő az alkalmazását az újonnan forgalomba helyezett autóknál, az egyre szigorodó környezetvédelmi normák miatt szinte már nincs is új autó, amelyben ne lenne megtalálható ez az üzemanyag megtakarítást eredményező műszaki megoldás.

Városban érzékelhető az üzemanyag megtakarítása a start-stop rendszernek. Sokakat azonban zavar, ezért a legtöbb autóban kikapcsolható

Fotó: BMW Group

Mennyi az üzemanyag megtakarítás?

Működési elve egyszerű, hiszen álló helyzetben, üres fokozatba kapcsolva, a kuplungot felengedve leállítja a motort, majd a tengelykapcsoló kinyomására újraindítja az erőforrást. Automatikus váltónál megállásnál aktiválódik. Mivel a működése sok autóst zavar, jó néhányan eleve kikapcsolják, ám azt nem lehet vitatni, hogy a start-stop rendszer üzemanyag megtakarítása általánosságban 3-10 % közé tehető (természetesen mérhető spórolást városi körülmények között lehet vele elérni), egyes márkák azonban 15%-os értéket adnak meg. Azonban a pár decis megtakarításnak ára van: amíg normál esetben egy autó akkumulátorának naponta pár indítást kell bírnia, a start-stopos járműveknél ez a sokszorosa lehet, ami drágább alkatrészeket követel meg.

A start-stopos autókhoz való akksik jellemzően 20-50%-kal kerülnek többe, ezek ugyanis speciális telepek, amelyek bírják az óriási strapát,

emiatt extra feszültségstabilizálás is van bennük. Emellett az önindító is extra terhelésnek van kitéve, amiért eltérő szénkefét és fogaskerekeket használnak - több autószerelő szerint az árkülönbség ennél az alkatrésznél a 80%-ot is elérheti. Az sem mellékes, hogy az olaj minőségére nagy gondot kell fordítani, ugyanis az alacsony viszkozitású anyagnak szempillantás alatt kell ejutnia a kenési pontokhoz. Az olajcsere periódusokat szigorúan be kell tartani!

Eleinte még nem voltak elérhetőek speciális akkumulátorok és megerősített alkatrészek, ezért idővel tényleg okozhattak problémát a start-stop rendszerek, az utóbbi egy évtizedben gyártott autóknál azonban már nem kell tőle félni. Az sem mellékes, hogy az újabb autóknál sok esetben észrevehetetlen a leállítás-indítás folyamata, ebből a szempontból hatalmas előrelépés történt az első alkalmazása óta.