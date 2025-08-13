Luxusautó, amiből nincs két egyforma – és te döntesz mindenről

A General Motors prémiummárkájánál már javában zajlik az elektromos átállás, egyes modellsorozatoknál párhuzamosan vannak a piacon benzines- és villanymotoros változatok, de akad, ahol a soron következő generációváltásnál lesz meg a csere. Azonban mivel Észak-Amerikában is megtorpant a villanyautózás lendülete, igyekeznek nem megfeledkezni a V8-asok rajongóiról, akiknek a CT5 Blackwing Curated by Cadillac változatánál szó szerint minden kérését teljesítik.

Sötét ametiszt metál színben mutatták meg a 677 lóerős V8-as szerelt első Curated by Cadillac modellt

Fotó: Cadillac

Ugyanazokat a manufakturális módszereket használják a 677 LE/893 Nm teljesítményű kompresszoros V8-as sportmodellnél, mint a márka kínálatát megkoronázó Celestiq villanyautónál, persze itt azért sportosabb a kialakítás. Összesen 160 karosszériaszín közül lehet választani, mivel kézzel készítik a fényezést, lehet kérni fényes vagy selymesfényű lakkozást. Az utastérben a kárpitnál nem csak a szín- és az anyagválasztás szabad, de akár a díszvarrás mintáját is az ügyfél határozza meg – szó szerint megszámlálhatatlan lehetőség van a kialakításra. A Cadillac egyébként több millió lehetséges kombinációt említ.

Több millió lehetséges belső kialakítást eredményez a V8-as CT5 Blackwing Curated by Cadillac esetén, hogy a színek mellett a díszvarrás mintáját is az ügyfél határozza meg

Kényeztető V8-as

Természetesen nem a Cadillac márkakereskedésekben dolgozó értékesítőkkel van kapcsolatban az ügyfél, hanem az egyedi igények alapján készülő Celestiq miatt létrehozott Cadillac concierge-értékesítők segítenek a választásban. A márka csúcsmodellje lassan kifut, mármint gazdára talált a korlátozott számú autó, és munkát kell adni az ügyfelekkel kapcsolatot tartó alkalmazottaknak. A Cadillac CT5 Blackwing Curated by Cadillac autókat nem a gyárban, hanem a márka michigani Warrenben található manufaktúrájában fejezik be. A pontos vételár minden esetben egyedileg, az igények alapján kerül majd megállapításra, de annyit elárultak, hogy adók nélkül minimum 158 000 dolláros indulóárral kell számolni, ez legalább 56 000 dolláros felárat jelent a szerelősoron készülő változathoz képest. Apró öröm az ürömben, hogy itt is meghagyták a választás lehetőségét, a vevő kérheti a 10 fokozatú automatikus váltót vagy a hatfokozatú, kézi kapcsolásút.