Előkerült a Vasember legendás autója, jövőre bárki megveheti

A 2012-ben bemutatott Bosszúállók moziban Vasember egy Acura NSX roadsterrel jelenik meg, ennek az autónak az érdekessége, hogy a forgatás idején még tanulmányként se volt publikus a 2016-ban gyártásba került második generációs NSX. Az első tanulmányt 2012 januárjában láthatta a nagyközönség a Detroiti Autószalonon, miközben a 2011 áprilisában indult filmforgatás ekkor már rég véget ért. A filmet anyagilag is támogató Honda prototípus-építő részlegén egy első generációs NSX alapján építették meg a filmben látott autót, amelyet aztán néhány rendezvényen még megmutattak, mielőtt azt eltették.

Első generációs alapon építették meg a második generációs idéző NSX-roadstert

Fotó: MIRO / Acura

Most leporolták az autót, mivel úgy döntöttek: jövőre jótékony célra árverezik el Vasember autóját. Ehhez a hírverést a Monterey Car Week rendezvénysorozaton kezdik, ahol az érdeklődők közelről is megnézhetik az egyébként teljesen működőképes autót, illetve előzetesen már jelezhetik érdeklődésüket az árverésre. Nem nyúltak az autóhoz a forgatás óra, az még mindig a filmben használt Stark 33-as rendszámot (nem valódi) viseli.

Fotó: MIRO

Sokat látott-futott 1991-es NSX-ből épült a filmkellék

Muszáj megjegyezni, hogy az átalakításhoz egy több mint 400 000 km-t futott (!) 1991-es Acura NSX-et vettek alapul, amelyre a második generációt idéző üvegszálas műanyag karosszériát húztak (azért sokat finomítottak a formán a 2016-os sorozatgyártásig), miközben a belső teret változatlanul hagyták. Egyelőre még becslés sincs arra, mennyi pénzt érhet Vasember Acura NSX roadstere, ami egy közúton nem használható mozikellék.