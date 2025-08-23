Hírlevél

Pennyfarthing

Ha valami extrém, hát velocipéddel körbetekerni a világot mindenképp az

Saját maga építette velocipéddel tekert több mint 63 ezer km-nél tart Joff Summerfield. Háborúk miatt a teljes világ körüli túra nem jött össze.
Joff Summerfield, az autóversenyzőből lett brit kalandor saját kezűleg épített egy „Pennyfarthing” kerékpárt, majd elindult a világ körüli nagy utazásra, amely során négy kontinens szelt át! Az 1870-es és 1880-as években népszerű ikonikus bicikli két brit pénzérme, a penny és a farthing méretkülönbségét szimbolizálja – innen ered az elnevezés. Hazánkban akkoriban velocipédnek hívták a szerkezetet, amely nálunk nem terjedt el, szemben pár évtizeddel később a kerékpárral.

Két és fél évig tartott a világ körüli tekerés, háborúk miatt nem lett teljes a kör
Fotó: Red Bull

Két és fél évig tartott a világ körüli túra – és még nem teljes a kör

Summerfield eladta minden holmiját majd elindult első világ körüli útjára Greenwichből, átkelve Európán Törökországig. Eredetileg Iránon, Pakisztánon és Indián keresztül tervezte folytatni útját, de a délkelet-törökországi előre nem látható kihívások miatt útvonalat kellett változtatnia. Útját Ausztráliába folytatta, majd áthaladt Új-Zélandon, Kínán, Tibeten, Nepálon, Indián, Thaiföldön, Kambodzsán és Malajzián. Ezt követően repülővel San Franciscóba utazott, kerékpárral átkelt az Egyesült Államokon, majd Kanadán keresztül utazott. Két és fél évnyi utazása után 23 országon keresztül tekert, több mint 35 400 kilométeres távolságot megtéve!

 

 

