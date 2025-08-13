Ezredmásodpercekről szól a 0-400-0 km/óra gyorsulás világrekordja, a Christian von Koenigsegg svéd és Mate Rimac horvát manufaktúrája évek óta egymásra licitál e téren. Egy hónappal ezelőtt a horvátok egy csapásra 23 világrekordot döntöttek meg a 2107 lóerős rendszerteljesítményű Nevera R villanyautóval, most a svédek visszahódították az általuk legfontosabbnak vélt világrekordot az 1600 lóerős benzines hiperautóval. Nem szabad elfelejteni, hogy amíg a Rimac autója 4 hajtómotorral és összkerékhajtással rendelkezik, a svédekét csak egy motor hajtja a hátsó kerekeken keresztül.

Újra a hátsókerékhajtású Jesko Absolut tarja a 0-400-0 km/óra gyorsulás világrekordját

Fotó: Koenigsegg

Ehhez szoftveresen finomítottak a Light Speed Transmission nevű váltó vezérlésén, egy kicsit belepiszkáltak a motorvezérlésbe is, de a fejlődés leginkább az új nyomatékszabályozási szoftvernek köszönhető. Az új programmal egyébként hivatalosan már Koenigsegg Jesko Absolut Overdrive az autó neve, a tulajdonosok természetesen távoli frissítéssel megkapják a változtatásokat.

Íme az újra a Koenigsegg kézben lévő világrekordok

0-400-0 km/óra – 25,21 s

0-400 km/óra – 16,77 s

400-0 km/óra – 8,44 s

0-250-0 mérföld/óra (0-402,25-0 km/óra) – 25,67 s

0-250 mérföld/óra (0-402,25 km/óra) – 17,18 s

250-0 mérföld/óra (402,25-0 km/óra) – 8,49 s

Mindezt úgy érte el a Koenigsegg Jesko Absolut Overdrive, hogy a körülmények nem voltak ideálisak az Örebro repülőtér kifutópályáján. Pár órával az augusztus 7-én végzett rekordkísérlet előtt esett az eső, és még nem száradt fel teljesen az aszfalt, de Markus Lundh gyári tesztpilóta ennek ellenére sikerrel vette a kihívást.