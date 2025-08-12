Moduláris felépítéssel és átszervezett gyártással akar olcsóbb villanyautókat a Ford

Hírlevél

Az USA-ban már 2027-ben megvásárolható lesz a 30 000 dolláros indulóárú akkumulátoros-elektromos pickup, amely már az új műszaki alapra épül. Az új villanyautók miatt búcsúzik a Ford Kuga ottani megfelelője, az Escape szabadidő-autó.
Európában a meglévő konstrukciók alapján, illetve a Volkswagen MEB-alapjára felépített villanyautókkal van piacon a Ford, de könnyen lehet, hogy ez nemsokára megváltozik. Most jelentették be az Egyesült Államokban a cég új műszaki alapját, amely a gyártás átszervezésével és a moduláris felépítéssel az eddiginél olcsóbb akkumulátoros-elektromos autókat ígér a méretgazdaságosság okán. A Ford Universal EV Platform elsőként egy kompakt – mifelénk ez a Ranger-méret – duplafülkés pickupot eredményez 2027-ben.

Doug Field, a Ford EV és digitális vezetője ismerteti az új villanyautó műszaki alapot
Doug Field, a Ford EV és digitális vezetője ismerteti az új villanyautó műszaki alapot
Fotó: Ford

Detroittól három időzóna távolságra készítették az új villanyautókat

Annak érdekében, hogy mindezt meg tudják valósítani, a cégen belül létrehoztak egy kvázi startupot Kaliforniában, ahol a mérnökök az autógyártás folyamatának összes elemét megvizsgálták és szükség szerint módosították, hogy javítsák a terméket. A ma piacon lévő Fordokhoz képest a Universal EV Platformra épülő autók 20%-kal kevesebb alkatrészből állnak, 25%-kal kevesebb kötőelem (csavarok, patentok, stb.) kell hozzájuk, 40%-kal kevesebb munkaállomásra van szükség a gyártás során és 15%-kal gyorsabb az összeszerelés ideje az autógyárban – a gyárban 40%-os az időmegtakarítás, de a beszállítók többet dolgoznak, így jön ki összességében a 15%-os időmegtakarítás. Új még a gyár felépítése is, a jelenlegi rendszerben általános, hogy van egy futószalag, amelyen folyamatosan halad végig a jármű, egyre újabb és újabb alkatrészekkel kiegészítve, amíg el nem készül. A Universal EV Platform esetén három párhuzamos sorral indul az összeszerelés, ahol az orr, a középső rész és a far külön-külön készül, majd azok egyesülnek.

Számos autót kínálnak a Universal EV Platform alapján, mind villanyautó lesz
Fotó: Ford

Ezt az teszi lehetővé, hogy a platformnál egységes, nagy méretű alumíniumöntvényeket használnak az orr és a far modulnál, amelyek a járműtől függő kialakítású, strukturális akkumulátort tartalmazó utascellához csatlakoznak egy ponton, amelyet követően aztán a hagyományos módszer szerint fejezik be az összeszerelés. A Louisville-ben található gyárát állítja át elsőként az új termelési módszerre a Ford, ami azt is jelenti, hogy búcsúzik a jelenleg ott készülő, az európai Kugának megfelelő Escape szabadidő-autó a piacról.

Modernkori T-modell szerepét szánják az Egyesült Államokban a Universal EV Platformra épülő középkategóriás pickupnak, amelynek tágasabb lesz az utastere a Toyota RAV4-esnél, az orrban is lesz csomagtér, a plató elég nagy lesz ahhoz, hogy ott szörfdeszkát lehet szállítani, illetve szükség esetén a platóbélés alatt el is lehet zárni azt (talán a hátsó ülés alá belógó doboz segítségével?). Az új duplafülkés pickup kábelkötege 1,3 km-rel kevesebb vezetéket használ, mint a márka első generációs villanymotoros szabadidő-autója; ezzel 10 kg rezet és szigetelést spórolnak meg. A pickup gyorsulás tekintetében hozza a négyhengeres Mustang tudását, pontosabb számokkal, a lítium-vas foszfát akkumulátorral kapcsolatos információkkal majd később szolgálnak.
 

 

 

