Villanyautós csoda: 24 óra alatt majdnem 4000 kilométer

Augusztus 13-án kezdte az Xpeng a rekorddöntését a CATARC (China Automotive Technology and Research Centre) tesztközpontban, azonban éjjel 2 órakor olyan erős eső hullott, hogy biztonsági okokból meg kellett szakítani azt, és csak napfelkelte után folytatták a száguldást, miután a köd is eloszlott. Végül 3961 km lett a villanyautóval 24 óra alatt megtett távolság új csúcsa, ezzel 17 km-rel túlszárnyalták a Xiaomi YU7-est, ami az álcázott Mercedes-Benz CLA prototípus rekordját nyugdíjazta.

Eső és köd miatt csúsztak pár órát, de az Xpeng megdöntötte a villanyautóval 24 óra alatt megtett távolság rekordját

Fotó: Xpeng

Váltott sofőrökkel száguldott az Xpeng P7-es, amely ha nem számoljuk a töltéssel töltött időket 210 km/órás átlagsebességet ért el. Összesen 30 villámtöltést kapott az autó, ezek 10-12 percig tartottak, ekkor került sor a vezetőcserére is.

Fotó: Xpeng

Felnyíló ajtókkal is kérhető a villanyautóval 24 óra alatt megtett távolság rekordtartója

Az Xpeng P7-es második generációját augusztus 6-án kezdték árulni Kínában, a 800 voltos nagyfeszültségű rendszerrel rendelkező sportszedán két hajtómotoros (594 LE rendszerteljesítmény) csúcsváltozata 3 másodperces 0-100 km/óra sprintre képes és 230 km/óra a vége. A kínai szabvány szerint 820-750 km a hatótávolság a 92,2 kWh kapacitású akkuval, megfelelően nagy teljesítményű töltőoszlopon 10 perc alatt 525 km megtételére elegendő energiát tud vételezni. A hátsókerékhajtású alapmodell 367 lóerős, kínai szabvány szerint 702 km a hatótávolsága 74,9 kWh kapacitású akkuval. A piaci bevezetés idején kérhető a Wing Edition, ami nevével ellentétben nem légterelőket, hanem előre-felfelé nyíló első ajtókat tartalmaz.