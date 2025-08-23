Még ősz sincs, de a Ford már 104 visszahívásnál tart

Magyarországon akkor ismertük a visszahívás fogalmát, amikor kiderült, hogy a Szentgotthárdon is gyártott Astra F típusnál az elégtelen földelés miatt szikra keletkezhet tankolásnál, ezért egy fémgyűrű beépítésére a márkaszerviekbe rendelték az autókat. A kommunizmus idején az hangoztatták, hogy az ilyen szervizakciók a nyugati ipar alsóbbrendűségét mutatják; a keleti autók tulajdonosainak meg saját maguknak kellett gondoskodnia a problémás alkatrészek cseréjéről. Szóval ma már tudjuk, hogy a visszahívás nem egy nagy dolog. Azonban a Ford az idén kiugróan rosszan teljesít e téren, hiszen augusztus 19-én 98-ról hirtelen 104-re ugrott a visszahívásainak száma az Egyesült Államokban, és még a harmadik negyedév végén se járunk.

Rengeteg olyan visszahívás van, amelynél a sikertelen javítás miatt ismétel a Ford

Fotó: Michael Simari / Ford

Amíg a Ford egymagában 104 visszahívásnál tart, a második helyezett Stellantis 21-nél

A legjobban úgy lehet megérteni, mennyi problémája van a Fordnak, hogy a konkurensek számait is közöljük. Az autógyártók között a második helyen a Stellantis szerepel 21 visszahívással, majd a Volkswagen következik 18-cal, a General Motors 15-tel, a Mercedes-Benz szintén 15-tel és a Honda 14-gyel. Ha a 2-6. helyen szereplő gyártók visszahívásait összeadjuk, akkor is csak 83-nál járunk. A Ford visszahívásai szoftveres, hardveres vagy szoftveres/hardveres problémákat is tartalmaznak, tehát nem lehet kiemelni egy nagy területet, hogy azzal van a gond. Jelentős azoknak a visszahívásoknak a száma, amelyek egy korábbi, már befejeződött visszahívás után rendelik vissza a szervizekbe az autókat, mert nem sikerült tartósan orvosolni a problémákat.

