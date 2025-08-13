Óriási autó-visszahívás: ezek a modellek tűzveszélyesek

Nincs szerencséje az 1,2-es turbómotorral a Stellantis-konszernnek, két évvel ezelőtt ugyan megszüntették a korábban rengeteg problémát okozó konstrukciós hibát (az olajban futó szíj helyett láncos szelepvezérlésre álltak át), de most megint ezzel a hajtással van gond. Egészen pontosan a 48V Hybrid modelleknél rendeltek el visszahívást, mert azok extrém esetben akár ki is gyulladhatnak.

Olyan autók is érintettek a visszahívásban, amelyek meg se érkeztek a kereskedésekbe

Fotó: AFPH / Stellantis

Több százezres nagyságrendről van szó, összesen 28 autótípus érintett. Mivel 2023-2025 közötti gyártásról van szó, esetenként több generáció is érintett, illetve olyan új típusok is vannak a listán, amelyek még meg se érkeztek a márkakereskedésbe minden országban.



Citroën - C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross (2 generáció), C5 X

DS Automobiles - DS 3 Crossback, DS 4

Fiat - 600, Grande Panda

Jeep - Avenger

Opel/Vauxhall - Astra, Corsa, Mokka, Frontera, Grandland X, Grandland

Az érintett autók tulajdonosait levélben értesítik, de a 48V Hybrid hajtással szerelt autók tulajdonosai a márkakereskedésekben érdeklődhetnek, érintett-e az autójuk a visszahívásban.

Laza csavarok miatt kell elrendelni a visszahívást

A problémát az jelenti, hogy a nagynyomású pumpa és a befecskendezőszelepek közötti benzincső rögzítésére szolgáló csavarok lelazulhatnak, ami benzinszivárgáshoz vezet. Az első tünet a megnövekedett fogyasztás, de előfordulhat az is, hogy a forró motortérben tűz keletkezik az odakerülő benzin miatt. Franciaországban 11 tűzeset után sikerült azonosítani a problémát, amelyet a lehető leghamarabb orvosolnak. A visszahívás ellenére a Stellantis szerint biztonságosan használhatóak az autók.