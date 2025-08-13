Hírlevél

Rendkívüli

Trump komoly üzenetet küldött Putyinnak

48V Hybrid

Óriási autó-visszahívás: ezek a modellek tűzveszélyesek

Az 1,2-es turbómotorral rendelkező 48V Hybrid hajtással van probléma, ami miatt márkakereskedésbe kell vinni az autókat. Laza csavar miatt szivároghat a benzin, ami miatt a Stellantisnak visszahívást kellett elrendelnie.
Nincs szerencséje az 1,2-es turbómotorral a Stellantis-konszernnek, két évvel ezelőtt ugyan megszüntették a korábban rengeteg problémát okozó konstrukciós hibát (az olajban futó szíj helyett láncos szelepvezérlésre álltak át), de most megint ezzel a hajtással van gond. Egészen pontosan a 48V Hybrid modelleknél rendeltek el visszahívást, mert azok extrém esetben akár ki is gyulladhatnak.

Olyan autók is érintettek a visszahívásban, amelyek meg se érkeztek a kereskedésekbe
Fotó: AFPH / Stellantis

Több százezres nagyságrendről van szó, összesen 28 autótípus érintett. Mivel 2023-2025 közötti gyártásról van szó, esetenként több generáció is érintett, illetve olyan új típusok is vannak a listán, amelyek még meg se érkeztek a márkakereskedésbe minden országban.
 

  • Alfa Romeo - 
    Junior
  • Citroën - 
    C3, 
    C3 Aircross, 
    C4, 
    C4 X, 
    C5 Aircross (2 generáció), 
    C5 X
  • DS Automobiles - 
    DS 3 Crossback, 
    DS 4
  • Fiat - 
    600, 
    Grande Panda
  • Jeep - 
    Avenger
  • Opel/Vauxhall - 
    Astra, 
    Corsa, 
    Mokka, 
    Frontera, 
    Grandland X, 
    Grandland
  • Peugeot - 
    208, 
    308, 
    408, 
    2008, 
    3008 (2 generáció), 
    5008 (2 generáció)
     

Az érintett autók tulajdonosait levélben értesítik, de a 48V Hybrid hajtással szerelt autók tulajdonosai a márkakereskedésekben érdeklődhetnek, érintett-e az autójuk a visszahívásban.

Laza csavarok miatt kell elrendelni a visszahívást

A problémát az jelenti, hogy a nagynyomású pumpa és a befecskendezőszelepek közötti benzincső rögzítésére szolgáló csavarok lelazulhatnak, ami benzinszivárgáshoz vezet. Az első tünet a megnövekedett fogyasztás, de előfordulhat az is, hogy a forró motortérben tűz keletkezik az odakerülő benzin miatt. Franciaországban 11 tűzeset után sikerült azonosítani a problémát, amelyet a lehető leghamarabb orvosolnak. A visszahívás ellenére a Stellantis szerint biztonságosan használhatóak az autók.

 

 

