Itt vannak az első hivatalos vázlatok a Volkswagen új slágermodelljéről

Közeleg a 2017 óta kínált Volkswagen T-Roc kompakt szabadidő-autó generációváltása, és már nem csak kiszivárgott képeken láthatjuk az újdonságot, de itt vannak az első hivatalos gyári vázlatok is. A teljes leleplezésre még várni kell pár napot, de néhány fontos információt már tudunk.

Lendületesebb megjelenést kap a Volkswagen T-Roc második nemzedéke

Fotó: Volkswagen

Sajnos nem kap utódot a Karmannnál Osnabrückben készülő T-Roc Cabriolet, annak gyártása 2027-ben fut ki utód nélkül, az ötajtós változat továbbra is a portugál Palmelából jön. Várhatóan a T-Roc R is eltűnik a kínálatból. A motorkínálat a műszakilag és méretben testvér Golfhoz igazodik, tehát kikerül a kínálatból az 1,0 literes turbómotor, hangsúlyosabb lesz a 48 voltos lágyhibrid technológia, és már a szabadidő-autónál is elérhető lesz a plug-in hibrid hajtás.

Digitális szolgáltatások terén lesz nagy előrelépés

Fotó: Volkswagen

Dobogós helyen szerepel a Volkswagen európai értékesítésében a T-Roc

Alapvetően az európai piacon kínálja a Volkswagen a T-Roc modelljét, így az globálisan nem, de helyi szinten a márka értékesítésének dobogóján szerepel, országtól függő, épp milyen sorrendben áll a Golf, a Tiguan és a T-Roc eladása.

