Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

Volkswagen

Itt vannak az első hivatalos vázlatok a Volkswagen új slágermodelljéről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán leplezik le hivatalosan a második generációs T-Roc szabadidő-autót. A vázlatrajzok alapján egész jó képet tudunk alkotni az új kompakt Volkswagen SUV-ról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volkswagenplug-in hibridlágyhibridT-Rocautós hír

Közeleg a 2017 óta kínált Volkswagen T-Roc kompakt szabadidő-autó generációváltása, és már nem csak kiszivárgott képeken láthatjuk az újdonságot, de itt vannak az első hivatalos gyári vázlatok is. A teljes leleplezésre még várni kell pár napot, de néhány fontos információt már tudunk.

Lendületesebb megjelenést kap a Volkswagen T-Roc második nemzedéke
Lendületesebb megjelenést kap a Volkswagen T-Roc második nemzedéke
Fotó: Volkswagen

Sajnos nem kap utódot a Karmannnál Osnabrückben készülő T-Roc Cabriolet, annak gyártása 2027-ben fut ki utód nélkül, az ötajtós változat továbbra is a portugál Palmelából jön. Várhatóan a T-Roc R is eltűnik a kínálatból. A motorkínálat a műszakilag és méretben testvér Golfhoz igazodik, tehát kikerül a kínálatból az 1,0 literes turbómotor, hangsúlyosabb lesz a 48 voltos lágyhibrid technológia, és már a szabadidő-autónál is elérhető lesz a plug-in hibrid hajtás.

Digitális szolgáltatások terén lesz nagy előrelépés
Fotó: Volkswagen

Dobogós helyen szerepel a Volkswagen európai értékesítésében a T-Roc

Alapvetően az európai piacon kínálja a Volkswagen a T-Roc modelljét, így az globálisan nem, de helyi szinten a márka értékesítésének dobogóján szerepel, országtól függő, épp milyen sorrendben áll a Golf, a Tiguan és a T-Roc eladása.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!