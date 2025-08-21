Meglepő zenei toplista: ezek szólnak a legtöbbet a Volkswagenekben

A brit Volkswagen forgalmazó megkérdezte a tulajdonosokat, hogy milyen zenéket hallgatnak, amikor hosszú távra mennek, a beérkezett javaslatok összesítése alapján megalkotta a 43 számot tartalmazó Volkswagen Summer Drives lejátszási listát, amelyet a Spotify alkalmazás használói érhetnek el.

A hatvanas-hetvenes évekből származó rockzenék vezetik a volkswagenesek slágerlistáját

Fotó: Volkswagen

Retró-zenét szeretnek hallgatni a volkswagenesek

A volkswagenesek széles a zenei ízlése, de egyértelműen nosztalgiázni szeretnek, ha autózásról van szó. A legtöbb számot a hatvanas-hetvenes évekből választották, a műfajok közül a rockzene vezet, a legtöbb szám amerikai előadótól származik. A legöregebb zeneszám egyébként 1964-ben jelent meg (I Get Around a the Beach Boys-tól), a legfiatalabb 2017-es (Thunder az Imagine Dragons-től). A listán egyébként olyan zeneszámok is megtalálhatóak, amelyek anno a brit tévéhirdetések alatt mentek a kilencvenes években.

