A nagy hibrid Dacia vajon felforgatja a szabadidő-autók piacát?

Akár úgy is tekinthetünk a Bigsterre, hogy a Dacia elérkezettnek látta az időt a feljebb lépéshez. A Joggernél és a Dusternél nagyobb és magasabbra pozícionált szabadidő-autóval a márka olyan területre merészkedett, ahol korábban nem voltak jelen. Nézzük, mit tud a gyakorlatban!

A Bigster szabadidő-autó hatféle színben konfigurálható, a felniválaszték 17-19 colos keréktárcsákat ölel fel

Fotó: Stefler Balázs



Divatos, robusztus szabadidő-autó. Mi kell még?

Bár a Sandero roppant sikeres a kisautók mezőnyében, a 2010 óta kapható, roppant funkcionális Duster volt az a modell, amely sokak fejében átkattintott valamit a Dacia kapcsán. A Bigster hasonló utat járhat be, a Duster nagytestvéreként egy osztállyal feljebb, jóval drágább riválisokat vettek vele célkeresztbe. A Dusternél bő 20 centivel hosszabb modell rögtönzött közvélemény kutatásom alapján nagyon bejön az utca emberének. Bár a forma szerintem optikailag farnehéz, a frontrész nagyon jól sikerül. Robusztus, maszkulin és könnyen emészthető megjelenéssel ruházták fel az új Dacia topmodellt, amely tökéletesen passzol a márka újkori imidzsébe. Megfizethető, funkcionális családi autóról van szó, amely nem ijed meg a kalandoktól sem.

Öt évre vagy 100 000 kilométerig szóló garanciát vállalnak a Bigsterre

Fotó: Stefler Balázs



Egyszerű, de funkcionális

Az autóba beülve az első benyomásom az volt, hogy nagyon tágas. Magasan ülünk, remek a körkilátás és a hátsó sorban langaléták is elférnek. Bár a második sorban lévő ülések nem csúsztathatók sínen, a csomagtér is gigászi, az 542 literes érték azt jelenti, hogy a nyaralások és nagybevásárlások sem okoznak majd fejtörést. A belső minősége már más tészta. Az, hogy az anyagok kemények, szerintem még nem a világ vége, viszont pont emiatt könnyen karcolódnak, illetve a padlóburkolat porszívózás után már erősen bolyhosodik. De említhetjük azt is, hogy a vezetőoldali ülés alsó műanyag burkolata állandóan kijött a helyéről. Bosszantó, ugyanis a dizájn és a kezelhetőség is egészen jó, például szerintem ennél az autónál ideális a fizikai gombok és az érintkőpernyőről elérhető funkciók aránya. Mivel a Bigster, akár a Ford Kuga vagy a Hyundai Tucson diszkont alternatívája lehet, azt azért érdemes tudni, hogy az extralistája jóval kurtább. Nem rendelhető head-up display, állítható futómű és ülésszellőztetés sem.