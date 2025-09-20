A nagy hibrid Dacia vajon felforgatja a szabadidő-autók piacát?

Akár úgy is tekinthetünk a Bigsterre, hogy a Dacia elérkezettnek látta az időt a feljebb lépéshez. A Joggernél és a Dusternél nagyobb és magasabbra pozícionált szabadidő-autóval a márka olyan területre merészkedett, ahol korábban nem voltak jelen. Nézzük, mit tud a gyakorlatban!
Bár a Sandero roppant sikeres a kisautók mezőnyében, a 2010 óta kapható, roppant funkcionális Duster volt az a modell, amely sokak fejében átkattintott valamit a Dacia kapcsán. A Bigster hasonló utat járhat be, a Duster nagytestvéreként egy osztállyal feljebb, jóval drágább riválisokat vettek vele célkeresztbe. A Dusternél bő 20 centivel hosszabb modell rögtönzött közvélemény kutatásom alapján nagyon bejön az utca emberének. Bár a forma szerintem optikailag farnehéz, a frontrész nagyon jól sikerül. Robusztus, maszkulin és könnyen emészthető megjelenéssel ruházták fel az új Dacia topmodellt, amely tökéletesen passzol a márka újkori imidzsébe. Megfizethető, funkcionális családi autóról van szó, amely nem ijed meg a kalandoktól sem.
Az autóba beülve az első benyomásom az volt, hogy nagyon tágas. Magasan ülünk, remek a körkilátás és a hátsó sorban langaléták is elférnek. Bár a második sorban lévő ülések nem csúsztathatók sínen, a csomagtér is gigászi, az 542 literes érték azt jelenti, hogy a nyaralások és nagybevásárlások sem okoznak majd fejtörést. A belső minősége már más tészta. Az, hogy az anyagok kemények, szerintem még nem a világ vége, viszont pont emiatt könnyen karcolódnak, illetve a padlóburkolat porszívózás után már erősen bolyhosodik. De említhetjük azt is, hogy a vezetőoldali ülés alsó műanyag burkolata állandóan kijött a helyéről. Bosszantó, ugyanis a dizájn és a kezelhetőség is egészen jó, például szerintem ennél az autónál ideális a fizikai gombok és az érintkőpernyőről elérhető funkciók aránya. Mivel a Bigster, akár a Ford Kuga vagy a Hyundai Tucson diszkont alternatívája lehet, azt azért érdemes tudni, hogy az extralistája jóval kurtább. Nem rendelhető head-up display, állítható futómű és ülésszellőztetés sem.
A vásárlók nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen manapság a hibrid jelző rengeteg modellen ott díszeleg. Azonban a tartalom eltérő és nem mindegy milyen hibridről beszélünk. A Bigster esetében az alapmodell az 1,2-es, háromhengeres lágy-hibrid, ennél az indítómotor rásegít a benzinmotorra, önállóan azonban nem képes elektromosan mozogni. A Hybrid 155-ös jelű topmodell teljesen más, hiszen ebben nem 48 voltos akkut, hanem nagyfeszültségű, 200 voltos rendszert találunk, így elektromosan is képes haladásra. Sőt, városban a menetidő ⅔-ában áll az 1,8 literes benzinmotor, ettől bizonyos szempontból a Hondák e:HEV rendszerére hasonlít. 70 km/óráig villanyautószerűen gyorsul elektromosan a nagy test, ám amikor beindul a benzinmotor, az sokszor nem kellemes, mert hangja tolakodó is tud lenni. A legtöbb öntöltő hibriddel ellentétben a Renault-Dacia egy meglehetősen bonyolult 4+2 fokozatú sebességváltót használ, így amikor a benzinmotor is jár, érezhetőek a váltások. Bár az gyorsan világossá válik, hogy ezt a hajtásláncot alapvetően városi-elővárosi közlekedésre optimalizálták, kár, hogy az 1,2-essel ellentétben nem rendelhető hozzá összkerékhajtás. A pozitívumok sorát ugyanakkor a kellemes futóműhangolás gyarapítja: dacára annak, hogy hátul csatolt lengőkaros rendszert alkalmaznak, a komfortra és az úthibaelnyelő képességre egyáltalán nem lehet panaszunk.
A Dacia 4,6-4,7 literes átlagfogyasztást ad meg a full-hibrid Bigsternek, ami az 1,2-es lágy-hibridhez képest 1,0-1,1 literes előnnyel kecsegtet. A gyakorlat azonban nagyon más mutat, méghozzá a Hybrid 155-ös javára. Az együtt töltött idő alatt próbáltuk lemodellezni egy tipikus családi használatot, vagyis hétköznap munkába járás és gyerekekkel kapcsolatos logisztika volt terítéken szigorúan városi körülmények között, majd hétvégén egy hosszabb, autópályázással egybekötött utazásra kerítettünk sort. Nos, városban hihetetlen értékeket mutat a fedélzeti számítógép, sűrű dugóban 3,3-3,5 liter/100 km között mozgott az átlag, de általánosságban elmondható, hogy 4,5 liter 100/km fölé ritkán sikerül feltornászni a fogyasztást. Bár az időjárás a tesztprogram alatt kedvező volt (nem kellett hűteni vagy fűteni), az autópályás használatnál mért 6,0 l/100 km-es érték is tisztességes. Mivel 120 km/órás tempónál is képes lelőni a benzinmotort a hajtás, nem meglepő, hogy szinte dízelautók szintjét hozza a Bigster. Az 50 literes tank jóvoltából vegyes használatban könnyedén elérhető az 1000 kilométeres hatótávolság.
A Bigster több szempontból is figyelemreméltó ajánlat: az 1,2-es bázismodell 9,5 millió forintot kóstál, függetlenül attól hogy hagyományos benzines vagy benzin-gázos konfigurációban kérjük. Az öntöltő hibrid alapára 11,3 millió forint, de csúcsfelszereltséggel is csak alulról súrolja a 13 millió forintot. Meggyőződésem, hogy a Bigster felsőbb polcra sorolt márkáktól éppúgy átcsábít majd vevőket, mint a formailag roppant hasonló Dustertől. Az újdonság 1,4 millió Ft-tal drágább az 1,6-os hibrid Dusternél, 10 millió forint feletti összegeknél ez egyértelműen a nagyobb és erősebb modell felé terelheti a potenciális vásárlókat. Azzal viszont öngólt rúgott a Dacia, hogy legnagyobb modelljéből nincs hétüléses változat. Mivel az egyterűek piaca szinte megszűnt, ez egy óriási, kihagyott ziccer. Ahogyan a dízelmotor hiánya is az, de arról már nem a konstruktőrök, hanem az autógyártás keretfeltételei tehetnek.
Műszaki adatok
Dacia Bigster Hybrid 155