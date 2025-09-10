Bődületes hatótávval érkezik az új elektromos szuperautó

A CATL, amely világelső az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásában, második európai akkumulátorgyárát építi Debrecenben. A gyár évi 100 gigawattóra kapacitással fog működni, 9 ezer embernek ad majd munkát, és olyan autógyártókat lát majd el telepcsomagokkal, mint a BMW, a Stellantis vagy a Volkswagen. A cég az iparág egyik legnagyobb innovátoraként az elmúlt 5 évben mintegy 49 ezer új szabadalmi kérelmet nyújtott be és folyamatosan fejleszti, optimalizálja gyártási technológiáját.

Rohamtempóban fejlődnek az akkumulátorok

Fotó: CATL

Az akkumulátor az elektromos autók lelke

A Shenxing Pro Super Long Life & Long Range akkumulátor a világ első olyan LFP akkumulátora, amely 758 kilométeres hatótávolságot produkálhat (egy átlagos méretű autóban), így Debrecentől akár Prágáig is eljuthatunk majd egy töltéssel. Szintén nem elhanyagolható, hogy az akkumulátor élettartama elérheti a 12 évet vagy az egymillió kilométert. A CATL az első 200 000 kilométer után mindössze 9 százalékos teljesítménycsökkenéssel számol, vagyis kiemelkedőnek ígérkezik az új telepcsomag. A másik akkumulátor, a Shenxing Pro különlegessége a tölthetőségben rejlik, hiszen 10 perc alatt 478 kilométerre elegendő energiát tud vételezni.

„Felmérések szerint a legfontosabb fogyasztói elvárások az akkumulátorok élettartamához, a hatótávolsághoz, valamint az akkumulátorok biztonságához kapcsolódnak. A CATL a Müncheni Autókiállításon két, olyan, kifejezetten Európára szabott lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátort mutatott be, amelyek ezekre a kihívásokra adnak úttörő választ. A Shenxing Pro két típusa az európaiak sokféle vezetési igényéhez szabott teljesítményt és biztonságot nyújt” – hangsúlyozza Matt Shen, a CATL Debrecen ügyvezető igazgatója.