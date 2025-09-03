Egyszerűen Audi, ez a radikálisan új megjelenés - galéria

Massimo Frascella az Audi kreatív igazgatója 1998-ban szabadnapot vett ki, csak hogy nyugodtan megcsodálhassa a TT-t, a torinói márkakereskedés alkalmazottai pedig furcsán néztek a kupét több órán át bámuló és simogató fiatalemberre. Mély nyomot hagyott benne a Győrben gyártott sportkocsi, amelyet aztán felhasznált az Audi márka új formavilágának megalkotásában is, a radikális egyszerűség jellemzi majd az ingolstadti márka jövőjét.

Milánóban mutatkozott be az Audi új formavilágát mutató tanulmány

Fotó: Artist / AUDI AG

Persze még van egy-két-három év, mire az ebben a stílusban megrajzolt autók az utakra kerülnek, hiszen 2025 végén zárul le az Audi aktuális modelloffenzívája, amely során 24 hónap alatt 20 új autót dobtak piacra – beleértve az új Audi Q3 és Q3 Sportback-et is. A folytatásról is mondtak pár szót, 2026-ban jön egy Ingolstadtban gyártott villanymotoros belépőmodell, és az Audi Sport is nagyon készül már az RS6 generációváltásra.

Első Audi roadsterként kapott elektromos mozgatású keménytetőt a Concept C

Fotó: AUDI AG

Gyors és hangos világban élünk, ahol szükség van nyugalomra - ezt biztosítja az Audi márka kívül-belül letisztult megjelenése

A legszükségesebbre való redukció és annak következetes végigvitele eredményezte a „The Radical Next” névre hallgató új formavilágot, amely nagyon hasonlít a Jaguar márka új stílusához, csak nem olyan harsányan kommunikálják az egészet. Megtartották azért a márka-jellegzetességnek számító nagy méretű hűtőrácsot, amely a 2004-es Audi A6 óta meghatározó eleme a dizájnnak, de annak formáját az 1936-os Auto Union Type C stílusában alakították át. A változó mintával világítani képes pixel-LED lámpák elöl-hátul egy csíkba rendeződnek. Az arányok annak köszönhetőek, hogy a Porsche által fejlesztett új villanyautó-alapot használták az Audi Concept C megvalósításához, annál az ülések mögött helyezkedik el az akkumulátor. Mivel bőven volt helyük, a konstruktőrök gombnyomásra eltűnő, két darabból álló kivehető tetőt készítettek az autónak, így az egyszerre kupé és roadster.

Csak szükség esetén bújik elő rejtekéből a 10,4 colos központi képernyő

Fotó: AUDI AG

Kevés, de nagyon jó minőségű anyagot használnak az utastér burkolására, a kapcsolók például alumíniumból készülnek és azok jól érezhető-hallható kattanással üzemelnek. Ott érhető tetten a letisztultság, hogy kerek a volán karimája – minek szórakozni annak kiegyenesítésével, ha az egyszerű forma tökéletes a feladat ellátásra. A légzsákpárna közepén alumíniumból készített négy karika található. Az Audi Concept C már azt a korszakot előlegezi meg, ahol már nem a képernyők határozzák meg a belső megjelenését, alapvetően a műszeregység tájékoztat, szükség esetén egy 10,4 colos képátlójú érintőképernyő bukkan elő középen.