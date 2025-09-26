A hagyományos márkák nem számíthatnak sok jóra?

Az autóipar egyik legbefolyásosabb szereplője a svéd Hakan Samuelsson, aki 2012-2022 között vezette a svéd márkát, majd idén tavasszal visszahívták, hogy újra töltse be az elnök-vezérigazgatói posztot. A 74 éves szakember is látja, hogy az elektromos autók térnyerése lassabban megy, mint eredetileg gondolták, ezért például a Volvo nem áll le a plug-in hibridek fejlesztésével. Csakhogy Samuelsson szerint a kérdés már eldőlt, vagyis Európában az akkumulátoros-elektromos hajtás lesz a nyerő - igazából csak idő kérdése az egész. Az átállásnak a svéd menedzser szerint komoly áldozatai lesznek, még akkor is, ha az Európai Unió esetleg lazítana a belső égésű motoros tiltás 2035-ös céldátumán.

Hakan Samuelsson: nagy átalakulások előtt áll az autóipar

Fotó: Volvo

Nagy átalakulások jönnek az autóiparban

Samuelsson a Bloombergnek adott interjút, amiben elmondta, hogy az elektromos átállás igazi szűrőt jelent majd, és sok nagynevű, komoly múlttal rendelkező márka egyszerűen nem fogja túlélni ezt a kihívást. Szerinte nagyon is valószínű forgatókönyv, hogy új belépők, egészen pontosan kínai márkák lépnek tradicionális gyártók helyére, utóbbiak ugyanis nem tudnak gyorsan alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Volvo ebből a szempontból előnyös helyzetben van, ugyanis anyacége a hihetetlenül nagy erőforrásokkal rendelkező, kínai Geely-csoport, amelybe a Polestar, a Zeekr és a Lynk & Co is tartozik. A Volvo vezére szerint az már biztos, hogy Európában komoly szerepet játszanak majd a kínai gyártók, az Egyesült Államok viszont már keményebb diónak ígérkezik a saját iparukat védő intézkedések miatt.