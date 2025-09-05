Lefeküdt egy padra Budapesten, mire felébredt, a kocsija és a barátnője is felszívódott - videó

Kifárasztotta a négyórás kocsikázás azt a 26 éves férfit, aki barátnőjét az autóban hagyva egy belvárosi padon elszunyókálva akart új erőre kapni. Mire magához tért, autólopás áldozata lett - szomorúan konstatálta, hogy se nő, se kocsi, valaki elvitte a hétmilliót érő Mercedesét.

A kamerafelvételek szerint egy másik férfi érkezett a helyszínre, mintha várták volna. Beült a kocsiba, majd elhajtott a mellette ülő nővel együtt.

Videón a nem mindennapi autólopás:

Az V. kerületi nyomozók hamar megtalálták az autót, az azzal távozó nőt és férfi társát. Utóbbi nem tett vallomást. A nő azt állította, hogy a férfi féltékenység miatt hajtott el vélt riválisa kocsijával - és persze vele.

Útközben összevesztek, a férfi Soroksáron kitette a nőt, majd elszáguldott. Lopással gyanúsították meg a párost, szabadlábon védekezhetnek.