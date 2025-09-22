Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a világ leghatékonyabb traffipaxa, retteghetnek a szabálytalankodók

autós hír

Bevittek egy undorító kocsit az autómosóba, a tulaj szava is elállt attól, ahogy kijött onnan – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erősen elhanyagolt állapotú autót vitt takarításra a tulajdonosa. Az autómosó alkalmazottai lenyűgöző munkát végeztek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírautómosóautómosástakarítás

Vannak, akik hetente legalább egyszer egy autómosó felé veszik az irányt, és vannak, akik évekig nem foglalkoznak a takarítással. Az utóbbi kategóriába tartozó autók soha nem számítanak könnyű munkának, különösen akkor, ha a tulajdonos ráadásul láncdohányos.

A videón látható autó kitakarításával megbízott mosó alkalmazottai szó szerint az utastér minden szegletében találtak cigarettacsikket, a munka közben a Honda erősen elhanyagolt műszaki állapotán is csak hüledeztek.

Videón az autómosó hősies munkája:

Lenyűgöző munkával szinte újjávarázsoltak mindent, amit csak lehetett, a tulaj is el volt ájulva a végeredménytől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!