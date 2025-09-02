Elindult az M1 autópálya bővítése! - mutatjuk a részleteket

Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul. Az 1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2×3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2x4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

Szeptember 1-én kezdődtek az autópálya bővítési munkálatai

Fotó: MKIF

M1 autópálya: sávbővítések

A Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. 08.31.-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029.08.31.-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítjják a közlekedők számára a 2x2 forgalmi sávot. A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. a mai nappal egy külön weboldalt indított az M1 bővítéséről (https://development.mkif.hu/m1). Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható.