Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

autós hír

Elkészült a solymári körforgalom, nézni is rossz, mit művelnek benne az autósok – videó

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus óta van egy új körforgalom Solymáron. A legtöbb autós mintha nem tudná, hogyan kell használni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírkörforgalomönkormányzatbaleset

Sok autós jön zavarba attól, hogy Solymáron körforgalom létesült a Terstyánszky utca–Mátyás király utca–Vasút utca csomópontnál. A beruházást augusztusban adták át, a teljes költsége 82 millió forint volt, ebből 35 milliót vállalt az önkormányzat.

Az átadás óta rendszeresek az incidensek a helyszínen. „Minden alkalommal meglepőek a felvételek: nem teherautó, nem busz hagyja figyelmen kívül a forgalmi rend változását" – írta az önkormányzat, rámutatva arra a tényre, hogy a körforgalomban rendszeresen autósok rombolnak.

Egyik hibázó autós jön a másik után - videó:

Az önkormányzat arra figyelmeztetett, hogy senki ne megszokásból vezessen, már csak azért sem, mert incidens után feljelentést tesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!