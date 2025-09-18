Elkészült a solymári körforgalom, nézni is rossz, mit művelnek benne az autósok – videó

Sok autós jön zavarba attól, hogy Solymáron körforgalom létesült a Terstyánszky utca–Mátyás király utca–Vasút utca csomópontnál. A beruházást augusztusban adták át, a teljes költsége 82 millió forint volt, ebből 35 milliót vállalt az önkormányzat.

Az átadás óta rendszeresek az incidensek a helyszínen. „Minden alkalommal meglepőek a felvételek: nem teherautó, nem busz hagyja figyelmen kívül a forgalmi rend változását" – írta az önkormányzat, rámutatva arra a tényre, hogy a körforgalomban rendszeresen autósok rombolnak.

Egyik hibázó autós jön a másik után - videó:

Az önkormányzat arra figyelmeztetett, hogy senki ne megszokásból vezessen, már csak azért sem, mert incidens után feljelentést tesznek.