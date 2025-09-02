Hírlevél

Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

autós hír

Be akart tolakodni egy furgon elé az autópályán, óriási baleset lett belőle – videó

Előzés miatt akart sávot váltani egy autós az autópályán. Baleset lett abból, hogy nem volt elég hely ott, ahova be akart tolakodni.
Látványos és tanulságos balesetet rögzített az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája az egyik hazai gyorsforgalmi úton.

baleset
A baleset képe

Egy külső sávban közlekedő autós előzéshez készülve sávot akart váltani, csakhogy vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező furgon és a közte lévő távolságot.

Videón a baleset:

A sofőr úgy gondolta, van elég hely ott, ahova be akart tolakodni, de tévedett: először a belső szalagkorlátnak ütközött, majd a sávokon átsodródva az árokban állt meg. Személyi sérülés nem történt, de az autópálya-kezelő szerint nagyobb odafigyeléssel elkerülhető lett volna a baleset.

 

