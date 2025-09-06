Eláruljuk, hány biciklis hajt át a piros jelzésen – megdöbbentő az eredmény

A fedélzeti kamerákat készítő Nextbase megbízásából vizsgálták meg három brit nagyvárosban (London, Manchester és Glasgow), milyen arányban tisztelik a közlekedők a szabályokat, értsd hányan állnak meg piros jelzésre. Összesen 80 kereszteződésben elemezték ki a történéseket, több mint 7500 kerékpáros, 11 000 gyalogos és 26 000 autós haladt át ez idő alatt a kérdéses csomópontokon.

A legkevésbé szabálytisztelők a bérelt kerékpárokkal tekerők voltak, akiknek 25%-a hagyta figyelmen kívül a piros jelzést, majd az ételfutások következnek 22%-kal. Átlagosan a kerékpárosok, e-biciklisek és rollerosok ötöde hagyja figyelmen kívül a jelzőlámpát, saját és mások egészségét is veszélybe sodorva. A londoni rendőrség közlése alapján 2025-ben eddig 284 kerékpárost büntettek meg a piros jelzés figyelmen hagyása miatt, ez idő alatt 25 autós kapott ugyanebből kifolyólag bírságot.