Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

kerékpáros

Eláruljuk, hány biciklis hajt át a piros jelzésen – megdöbbentő az eredmény

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy-Britannia három nagyvárosában vizsgálták a mobilitási eszközökkel közlekedőket. Az eredmény lehangoló, a piros jelzést a bérelt biciklikkel tekerők negyede hagyja figyelmen kívül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kerékpárospiros jelzésautós hírrollerbaleset

A fedélzeti kamerákat készítő Nextbase megbízásából vizsgálták meg három brit nagyvárosban (London, Manchester és Glasgow), milyen arányban tisztelik a közlekedők a szabályokat, értsd hányan állnak meg piros jelzésre. Összesen 80 kereszteződésben elemezték ki a történéseket, több mint 7500 kerékpáros, 11 000 gyalogos és 26 000 autós haladt át ez idő alatt a kérdéses csomópontokon.

80 kereszteződésben vizsgálták a közlekedést, volt, ahol a kerékpárosok fele hajtott át a piros jelzésen
80 kereszteződésben vizsgálták a közlekedést, volt, ahol a kerékpárosok fele hajtott át a piros jelzésen
Fotó: Nextbase

Tízszer több büntetést kaptak biciklisek a piros jelzésen áthajtásért, mint autósok

A legkevésbé szabálytisztelők a bérelt kerékpárokkal tekerők voltak, akiknek 25%-a hagyta figyelmen kívül a piros jelzést, majd az ételfutások következnek 22%-kal. Átlagosan a kerékpárosok, e-biciklisek és rollerosok ötöde hagyja figyelmen kívül a jelzőlámpát, saját és mások egészségét is veszélybe sodorva. A londoni rendőrség közlése alapján 2025-ben eddig 284 kerékpárost büntettek meg a piros jelzés figyelmen hagyása miatt, ez idő alatt 25 autós kapott ugyanebből kifolyólag bírságot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!