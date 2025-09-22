Közúti horror a Stefánián: biciklis és furgonos esett egymásnak – videó

Biciklis keveredett konfliktusba egy furgon sofőrjével és annak utasával Budapest egyik forgalmas kereszteződésében, a Stefánia út és a Thököly út találkozásánál.

A Bpiautosok.hu olvasójának felvételén az előzmények nincsenek rajta, de a biciklis láthatóan valamit nagyon sérelmezett. A lámpánál utolérte a furgont, elővette a kulacsát, majd a lehúzott ablakon keresztül az utastérbe locsolta a tartalmát.

Videón a biciklis és furgonos csatája:

A furgon anyósülésén ülő fiatalember ezt elég rossz néven vette, a jármű sofőrje pedig a piroson áthajtva, egy gyalogátkelőn megpróbálta elgázolni a biciklist, teljesen kimerítve a közúti veszélyeztetés fogalmát.

Amikor a biciklis látta, hogy az anyósülésről kipattant az utas, gyorsan kereket oldott, a sofőr persze azonnal elindult utána. Nem tudni, utolérték-e, de a rendőrség aligha fogja szó nélkül hagyni ezt a mutatványt.